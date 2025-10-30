Cem Küçük’ten 4 ayda 180 derece: Adem Soytekin hakkında 'yüzde yüz doğru'dan 'yüzde 80'i doğru değil'e

Yandaş gazeteci Cem Küçük, İBB soruşturmalarında tutuklanan ardından etkin pişmanlıktan tahliye edilen ve son olarak hakkında yeniden tutuklama kararı verilen Adem Soytekin’e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küçük'ün iki farklı televizyon yayınında birbirine zıt açıklamalarda bulunması ise dikkat çekti.

24 Haziran 2025 tarihli TGRT Haber’deki Taksim Meydanı programında Soytekin için “Ne yargısız infazı… anlattıkları yüzde yüz doğru” diyen Küçük, 30 Ekim 2025’te Ekol TV yayınında bu kez “Adem Soytekin’in verdiği bilgilerin yüzde 80’i doğru değilmiş” ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ASOY İnşaat’ın sahibi Adem Soytekin, daha önce “etkin pişmanlık” hükümlerinden faydalanmış ve ifadesi yeterli görülerek 10 Temmuz’da tahliye edilmişti.

Ancak soruşturma dosyasını yeniden değerlendiren savcılık, Soytekin’in verdiği beyanlarda “tutarsızlık” tespit etti. Bunun üzerine 21 Ekim’de yeniden tutuklanması talep edildi.

Mahkeme, talebi yerinde bularak Soytekin’in “suç örgütüne üye olma” ve “rüşvet almak” suçlarından tekrar tutuklanmasına karar verdi. Soytekin ikinci kez cezaevine gönderildi.