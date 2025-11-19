Cem Küçük'ten yalan itirafı: 'Arada insan ağzından kaçırabilir'

İktidara yakın Türkiye Gazetesi yazarı ve TGRT Yorumcusu Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturma sürecinde ve iddianame hazırlandıktan sonraki süreçte yalan iddialarda bulunduğunu itiraf etti.

Özel'in paylaştığı yalanlama videosuna cevap veren Küçük, "...Beni madem yalanlıyorsunuz Sayın Özel bunları da yalanlayın. Madem yalansa tamam bir tane yakalıyorsun, ben de demiyorum ki 'bu doğru', arada insan yalan... şey ağzından bir şey kaçırabilir, doğru olmayabilir özür dilersin ve benzeri..." ifadeleriyle İBB soruşturması süreciyle ilgili yalan söylediğini itiraf etti.

Özel söz konusu itirafa “'İnsanlar bazen yalan atar' atmaz! 'Ağzımdan kaçmış' diyor. Ağzından 'Parke altından 2 milyon dolar çıktı' kaçar mı insanın?" diyerek tepki gösterdi.