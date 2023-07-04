Yayınlanma: 04.07.2023 - 16:52

Güncelleme: 04.07.2023 - 16:52

İYİ Parti Mali İşler Başkanlığı görevine Cem Özdemir'ın getirilmesiyle birlikte Cem Özdemir hakkında aramalar hız kazandı. Yurttaşlar, Cem Özdemir'ın hayatını, kariyeri, nereli ve kaç yaşında olduğunu araştırıyor. Peki, Cem Özdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? İYİ Parti Mali İşler Başkanı Cem Özdemir hangi partilerde görev yaptı? İşte, Cem Özdemir hakkında merak edilenler...

CEM ÖZDEMİR KİMDİR?

Cem Özdemir, Celal Bayar Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü mezunudur. Çeşitli firmalarda mühendislik ve yöneticilik deneyimi bulunmaktadır. Ege Bölgesi Sanayi Odası ve çeşitli meslek örgütlerinde görev almıştır.

CEM ÖZDEMİR ÖZEL HAYATI

Evli ve iki çocuk babasıdır.