Ayfer Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz hangi partilerde görev yaptı?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle partisinin genel merkezinde bir araya geldi. Toplantıda, 21 üyeden oluşan yeni Başkanlık Divanı belirlendi. İYİ Parti Genel Sekreteri olarak göreve getirilen Ayfer Yılmaz'ın kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu, hangi partilerde görev yaptığı merak ediliyor. Peki, Ayfer Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz hangi partilerde görev yaptı?
İYİ Parti Genel Sekreterliği görevine Ayfer Yılmaz'ın getirilmesiyle birlikte Ayfer Yılmaz hakkında aramalar hız kazandı. Yurttaşlar, Ayfer Yılmaz'ın hayatını, kariyeri, nereli ve kaç yaşında olduğunu araştırıyor. Peki, Ayfer Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz hangi partilerde görev yaptı? İşte, Ayfer Yılmaz hakkında merak edilenler...
AYFER YILMAZ KİMDİR?
1956 yılında Ankara'da dünyaya gelen Ayfer Yılmaz, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Eğitimini tamamladıktan sonra Bonn Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşavir Yardımcılığı, Hazine Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcılığı, Hazine Müsteşarlığı, Dünya Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası Türkiye Başkanlığı görevleri yaptı.
1996 yılında DYP Mersin milletvekili seçildi ve iki dönem görev yaptı. 1996 senesinde de Mesut Yılmaz başbakanlığında kurulan ANAYOL ile yine aynı sene içinde bu kez Necmettin Erbakan'ın başbakanlığında kurulan REFAHYOL hükümetlerinde devlet bakanlığı görevi yaptı. 2002-2009 seneleri arasında Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Genel Sekreterliği yaptı.
AYFER YILMAZ ÖZEL HAYATI
Bir çocuk annesi olan Ayfer Yılmaz evlenip boşanmıştır.
AYFER YILMAZ HANGİ PARTİLERDE GÖREV YAPTI?
XX. ve XXI. Dönem DYP (Mersin) Milletvekilliği ile 1996-1997 yıllarında Devlet Bakanlığı yapmıştır. 2017 yılında İYİ Parti Kurucu Üyesi olmuş, 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Demokrat Parti'den Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olmuştur. 2022 yılında İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanlığı görevini üstlenmiştir.
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