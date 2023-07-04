Yayınlanma: 04.07.2023 - 16:25

Güncelleme: 04.07.2023 - 16:25

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanlığı görevine Oktay Vural'ın getirilmesiyle birlikte Oktay Vural hakkında aramalar hız kazandı. Yurttaşlar, Oktay Vural'ın hayatını, kariyeri, nereli ve kaç yaşında olduğunu araştırıyor. Peki, Oktay Vural kimdir, nereli, kaç yaşında? İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural hangi partilerde görev yaptı? İşte, Oktay Vural hakkında merak edilenler...

OKTAY VURAL KİMDİR?

Oktay Vural, 9 Şubat 1956 tarihinde Diyarbakır'da Tillolu Hasan ve Harbiye Vural çiftinin çocuğu olarak doğdu. İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır'da tamamlamasının ardından 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1983 yılında Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü'nde Yüksek Lisans, 1987 yılında ise Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İktisat Doktorası derecesini aldı.

1988 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Yardımcı Doçent oldu. BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyeliği, Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü, Demokraside Birlik Vakfı Üyeliği, NATO Parlamenter Asamblesi Üyeliği, 21., 23., 24 ve 25. Dönem İzmir Milletvekiliği, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu başkanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Rahşan Affı'na destek verdi, 21 Aralık 2000'de yapılan oylamada kabul oyu verdi. 23. ve 24. dönem TBMM MHP Grup Başkanvekili olarak görev yaptı. Görevinden 22 Haziran 2016 tarihinde istifa etmiştir.

OKTAY VURAL ÖZEL HAYATI

Tuba Vural ile olan evliliğinden Oğuz ve Yavuz adında iki çocuğu oldu. 15 Kasım 2014 günü eşi Tuba Vural'ı meme kanserinden kaybetti. Oktay Vural, Galatasaray Kongre Üyesidir.

OKTAY VURAL HANGİ PARTİLERDE GÖREV YAPTI?

Oktay Vural 1995 yılında Milliyetçi Hareket Partisi ile siyasi hayatına başlamıştı. Vural, daha sonra İYİ Parti'ye geçiş yaptı.