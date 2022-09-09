Cem Uzan: Sayılı günler kaldı Türkiyem...

09 Eylül 2022 Cuma, 08:13

Uzun yıllardır Fransa'da yaşayan Genç Parti Kurucu Genel Başkanı ve eski medya patronu Cem Uzan, Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Kısa bir süre önce "siyasete geri dönüş" sinyalleri vererek "Cumhurbaşkanlığına aday olacağım" diyen Cem Uzan, politikayla birlikte iş hayatında bir geri dönüşe hazırlanıyor.

Cem Uzan sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, kripto para piyasasına gireceğinin sinyallerini verdi.

Uzan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"NFT'de dünya çapında devrim. Kripto dünyasında bir ilk. Pek yakında." ve "Sayılı günler kaldı açıklamaya Türkiyem. NFT'de dünya çapında devrim. Kripto dünyasında devrim pek yakında Türkiyem"