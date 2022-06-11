Cem Uzan'dan 'sığınmacı' paylaşımı

11 Haziran 2022 Cumartesi, 09:06

En son “Haziran 2023'te Türkiye'ye cumhurbaşkanı olacağım” çıkışıyla gündeme gelen Genç Parti Kurucu Genel Başkanı, eski medya patronu Cem Uzan, sosyal medya hesabından sığınmacılarla ile ilgili dikkati çeken bir paylaşım yaptı.

Yıllardır Fransa'da yaşayan yaşayan Cem Uzan, resmi Twitter hesabından paylaştığı bir gönderide, “sığınmacı sorununun satın alınması gerektiğini, para verilip geri dönmemek üzere gönderilmelerini” savundu.

Uzan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mülteci probleminin NET çözümü: Kişi başına 1.000 dolar kapıdan çıkarken verilecek. Bir daha dönmemek üzere gönderilecek. Problem satın alınacak. #GençParti"