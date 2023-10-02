Cemal Canpolat'tan dikkat çeken çıkış: Kılıçdaroğlu’na saldırmak, Mustafa Kemal’e saldırmaktır

Yayınlanma: 02.10.2023 - 22:45

Güncelleme: 02.10.2023 - 22:45

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Cemal Canpolat, "Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı" programında konuştu.

CHP’de "tartışmasız" yenileşmeye ihtiyacı olduğunu ifade eden Canpolat, "CHP'de dışarıdan gelen devşirme kadroların uzun dönem parti yönetimini işgal ettiğini biliyoruz" dedi.

Canpolat sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasette ilkeli değerler üzerinden tartışmak lazım. Ben ne dediğimi biliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun oturduğu koltuk Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğudur. Sayın Kılıçdaroğlu'na saldırmak Mustafa Kemal'e saldırmaktır."