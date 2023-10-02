Cemal Canpolat'tan dikkat çeken çıkış: Kılıçdaroğlu’na saldırmak, Mustafa Kemal’e saldırmaktır

CHP İstanbul İl Başkan adayı Cemal Canpolat, katıldığı canlı yayın programında, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP'de 'tartışmasız' yenileşme ihtiyacı olduğunu belirten Canpolat, "Kılıçdaroğlu’nun oturduğu koltuk, Mustafa Kemal’in oturduğu koltuktur. Kılıçdaroğlu’na saldırmak, Mustafa Kemal’e saldırmaktır" diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2023 - 22:45
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CHP İstanbul İl Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Cemal Canpolat, "Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı" programında konuştu.

CHP’de "tartışmasız" yenileşmeye ihtiyacı olduğunu ifade eden Canpolat, "CHP'de dışarıdan gelen devşirme kadroların uzun dönem parti yönetimini işgal ettiğini biliyoruz" dedi.

Canpolat sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasette ilkeli değerler üzerinden tartışmak lazım. Ben ne dediğimi biliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun oturduğu koltuk Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğudur. Sayın Kılıçdaroğlu'na saldırmak Mustafa Kemal'e saldırmaktır."


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