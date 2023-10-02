Cemal Canpolat: 'Konuşursak başkaları evinden çıkamaz'

Yayınlanma: 02.10.2023 - 22:22

Güncelleme: 02.10.2023 - 22:51

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Cemal Canpolat, Medyascope’dan Gamze Elvan'ın sorularını yanıtladı.

Adaylık sürecini, partideki değişim tartışmalarını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilere karşı tutumunu anlatan Canpolat, "Kılıçdaroğlu önderliğinde yenileşmeyi sağlayacağız. İçimi doldurmadığınız, kadrolarınızı tartışarak iktidar olamazsınız, güven vermezsiniz topluma. Eksiklerimiz oldu, yanlışlarımız oldu. Kongrelerimiz kurultaylar yapıp yolumuza devam edip yeniden iktidar meşale yakacağız" dedi.

"SEÇİMİ KAYBETMİŞ KADROLAR DEĞİŞİMDEN BAHSEDİYOR"

Canpolat, CHP’nin yenileneceğini, sol hareketlerle, sendikalarla birlikte çalışacaklarını ve özeleştiri vereceklerini söyledi, “Özeleştiri vereceğiz, yanlışlarımızı düzelteceğiz. Yenileneceğiz, seçmenle olan eksikliğimizi gidereceğiz. Bu yanlışları yapanlarla yenilenme olmaz. CHP kendi yönünü sola, sosyal demokratlara, sendikalara döndürecek” diyerek değişimcileri eleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmiş kadroların şu anda değişimden bahsettiğini söyleyen Canpolat, “Seçimi kaybetmiş kadrolar şu anda değişimden bahsediyor. Bu partiyi 20 yıldır yöneten kadro. Bu kadroyla yenileşme olabilir mi? İçini doldurabilirseniz olabilir ama içi boş. Biz içini dolduracağız. Biz bu yenileşmeyi gençleri ve kadınların önünü açarak yapacağız” dedi.

"ALGI OPERASYONU YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR"

“CHP İstanbul İl Başkanlığı’nı kazanmanız durumunda Kılıçdaroğlu genel başkanlığı garantiledi demek mümkün mü?” sorusunu Canpolat şöyle yanıtladı:

“Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı garantidir, öyle bir muhalefet söz konusu değil ki. Şu ana kadar yapılan bütün kongrelerde yenilenmeyi, solu savunan kadrolar yeniden kazandı. Bu kadrolar Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verir. Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sorunu yok. Bu örgüt belediye koridorlarında, ofislerde, bürolarda kurulan bir parti değil, savaş meydanlarında kurulmuş partidir. Bir haftadır belden aşağı algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar. Biz kimin yaptığını biliyoruz. Biz konuşursak başkaları evinden çıkamaz. Biz şu anda CHP’nin saygınlığını, itibarını kamuoyunda tartıştırmamaya çalışıyoruz.”

"MİLLETVEKİLLİĞİ PEŞİNDE DOLAŞMADIM"

Değişimcileri “eski” diyerek eleştiren Canpolat’a “Siz de eski kadrodan gelmiyor musunuz?” diye sorduk. Canpolat, “Ben halkla birlikte mücadele ettim, bütünleştim. Ben genel merkez koridorlarında milletvekilliği peşinde dolaşmadım. Ben genel merkez koridorlarında belediye başkanlığı peşinde dolaşmadım. Ben sadece halkla bütünleşip örgütün emeğin mücadelesinin kavgasını dün verdim, bugün vermeye devam ediyorum. Genel merkez koridorlarında milletvekili olduktan sonra da değişimden bahsedenlerden değilim” dedi.

"İMAMOĞLU YENİDEN ADAY OLDU"

Canpolat, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na adaylığını açıklamadan önce değişimin öncülerinden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla görüşüp görüşmediği sorusuna ise şöyle cevap verdi:

“İmamoğlu, benim il başkanlığı dönemimde ilçe belediye başkanıydı. Kadir Topbaş’ın istifasından sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterdim. Doğru bir iş yaptığıma inanıyorum. Kadir Topbaş’ın istifasının ardından İmamoğlu’nun önü açıldı. Sonraki il başkanımız Sayın Kaftancıoğlu ve genel başkanımızın da İmamoğlu’nu belediye başkanı adayı gösterdiği biliniyor. Sayın İmamoğlu’yla defalarca da görüştüm, partiyi tartıştık, kadroları tartıştık, kadroların yenilenmesini tartıştık. Ne söylediysem, söylediğimin hepsinin arkasındayım. Sayın İmamoğlu elbette demokrasinin gereği bir adayı destekleyebilir. Ama CHP belediyelerde kurulmadı. Sayın İmamoğlu’yla hiçbir kişisel problemim yok, kavga içinde değilim. Genel başkanımız yeniden onu aday gösterdi. Üstelik öyle seçimle değil, atamayla yeniden aday oldu. Kılıçdaroğlu, ‘Bir daha aday gösteriyorum’ diyor. İstanbul’da CHP’nin adayı Sayın Benim il başkanlığımla beraber İmamoğlu’nu ötekilerle, dışlananlarla bir araya getireceğim. Bir kez daha seçimi kazanması için mücadele edeceğim ve kavgasını vereceğim. İstanbul’da yeniden belediye başkanı yapacağız İmamoğlu’nu. Bu arada aramızda il başkanlığı konusunda ‘Ben aday olayım, beni destekleyin’ gibi tek bir tartışma geçmemiştir.”

Yerel seçimlerde İstanbul’u ittifaksız da kazanabileceklerini söyleyen Canpolat, “Ben ittifakların olmasına karşı olan birisi değilim. İttifaklar ilkeli kurallar içerisinde olmalıdır. O ilke kurallarına herkeste uymalıdır. İttifak kuruyorsunuz, ittifaktan sonra genel başkanı itibarsızlaştırmak için müthiş bir kampanyaya giriyorsunuz” dedi.

'KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRMAK, MUSTAFA KEMAL'E SALDIRMAKTIR'

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkan adayı Cemal Canpolat, TV100'de katıldığı canlı yayın programında, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP'de 'tartışmasız' yenileşme ihtiyacı olduğunu belirten Canpolat, "Kılıçdaroğlu’nun oturduğu koltuk, Mustafa Kemal’in oturduğu koltuktur. Kılıçdaroğlu’na saldırmak, Mustafa Kemal’e saldırmaktır" diye konuştu.