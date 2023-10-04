Cemal Canpolat'tan net mesaj: Yenileşmeyi gerçekleştireceğiz

Parti örgütü ve delegelerle bir araya gelen CHP İstanbul İl Başkan adayı Cemal Canpolat, "Genel başkanımız kemal Kılıçdaroğlu ile yenileşmeyi gerçekleştireceğiz. Bu örgüt yeniden ayağa kalkacak" diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2023 - 20:19
Cemal Canpolat'tan net mesaj: Yenileşmeyi gerçekleştireceğiz
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Kurultay'a hazırlanan CHP'de İstanbul kongresi merakla beklenirken İstanbul İl Başkanlığına aday olan Cemal Canpolat, parti örgütü ve delegelerle bir araya geldi.

Çok sayıda delege ve partilinin katıldığı buluşmada, Canpolat net mesajlar verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 'yenileşmeyi' gerçekleştireceklerini belirten Canpolat, "Bu örgüt yeniden ayağa kalkacak. Partinin; gençlerin ve kadınların önünü acağız” diye konuştu.

CHP yöneticileri Aylin Nazlıaka, Hasan Efe Uyar ile bazı ilçe başkanları da etkinlikte yer aldı.


Cemal Canpolat CHP Kemal Kılıçdaroğlu aylin nazlıaka

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