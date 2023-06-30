Cemal Enginyurt'tan DEVA ve Gelecek için çok konuşulacak sözler: 'Herkes aklına başına alıp CHP'ye teşekkür etmeli'

Yayınlanma: 30.06.2023 - 10:29

Güncelleme: 30.06.2023 - 10:42

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt, bir dizi ziyarete bulunmak üzere geldiği Rize'de, CHP'nin seçimde aldığı oylara ilişkin çok konuşulacak değerlendirmelerde bulundu.

Rize yerel basınınına konuşan Enginyurt, gelen bir soru üzerine, CHP'nin oy oranına seçime CHP listelerinden giren partilerin etkisinin ne olduğuna dair şu ifadeleri kullandı:

"CHP’nin aldığı %25 oyla, 'benim oy 7-8 demek abeste iştigaldir. Böyle bir durumda CHP’nin oyu yok demektir! Bu seçimde sağ oylar Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığında Kemal Kılıçdaroğlu’na gitmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi, ittifak yapsa da yapmasa da zaten %25 oy alırdı! Dolayısıyla bu durumda kimse CHP’ye fatura kesmeye kalkmasın, CHP kendi oyunu almıştır. Dolayısıyla 39 kişi de milletvekili olmuştur. Herkes aklını başına alıp teşekkür etmelidir."

"DEVA ve Gelecek'in oyu nereye gitti?" sorusu üzerine de "DEVA’nın Gelecek'in oyunu gördün mü bir yerde?" diye yanıt veren Enginyurt, sözlerinin devamında şöyle konuştu:

"Seçime girmediklerinden dolayı DEVA’nın ve Gelecek'in oyu belli değil, ancak yakında yapılacak yerel seçimde onların ne kadar oyları var ne kadar katkı yaptıkları belli olacak. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni bu seçimde vefalı davranmıştır, dürüst davranmıştır. Bağrına taş basarak, 39 tane milletvekilinin başka partilere gideceğini bile bile partisini sahip çıkmıştır. Orada seçilen milletvekillerinin bazıları 'borcumuz kimseye yok' diyor. 39 milletvekilinin CHP’ye borcu vardır, borcuna sadık kalmalıdır! Hiç bir şey yapmasalar da teşekkür etmelidirler."

BABACAN, DAVUTOĞLU VE KARAMOLLAOĞLU NE DEMİŞTİ?

14 Mayıs seçiminde partisinin seçime katkısı olmadığı sorusunu yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz olmasaydık CHP bu kadar oy alıp, bu kadar milletvekili çıkaramazdı" demişti.

"CHP bundan önceki seçimlerde de yüzde 25'i tutturamadı" diyen Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ise "CHP’nin aldığı yüzde 25 oyun içinde en az 7 veya 8’i CHP dışından gelmiş oydur" ifadelerini kullanmıştı.

Aynı konuya ilişkin "Kılıçdaroğlu'nun aday olmasındaki katkımıza bakın" diyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu da "Başarısızlık olduğunda birine bunu hamletmek başarılı olduğuna üstüne almak doğru bir üslup değil" görüşünü savunmuştu.