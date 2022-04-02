Cemal Enginyurt'tan Ethem Sancak açıklaması: Ethem Sancak kendini kurtarmaya çalışıyor
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, AKP'den kesin ihracı istenen iş insanı Ethem Sancak için "Devr-i sabık yaratarak yargılayacaklarımızın başında Ethem Sancak gelecek!" dedi.
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Halk TV'de canlı yayın konuğu olduğu programda çarpıcı ifadeler kullandı.
Enginyurt, “Biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik” sözleri sonrası AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu tarafından disipline sevk edilen Ethem Sancak'la ilgili konuştu.
Sancak'ın bir Rus televizyonunda yaptığı konuşmada Ukrayna’nın kullandığı SİHA’lara ilişkin "Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk” dediği hatırlatan Enginyurt, "Ethem Sancak İHAların ve SİHAların satıcısı değildir. Buradan bile başlayarak hükümetle arasını koparacak işlemlere başlamış. Çünkü bu iktidar değiştiğinde hesap verecek adamların başında Ethem Sancak geliyor. Bu Tank Palet Fabrikası'nı nasıl aldın, nasıl sattın? Aldın, 5 yılı aşkın zamandır hangi tankı, hangi paleti ürettin ve sonra kime hangi parayla sattın? Katarlılarla ortak olurken seni kim tanıştırdı, kim ortak etti? Bunların hesabı sorulacak" dedi.
"Ethem Sancak geminin battığını gördü" diyen Enginyurt, "Bunun için ayrılıp giden olmak istemiyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan kin ve nefret noktasında tavan yapmış bir insan. Kendisinden ayrılanlara yaşama hakkı tanımayan bir Erdoğan var. Ethem Sancak kendini kurtarmaya çalışıyor. Niye Vatan Partisi'ne gidiyor? Vatan Partisi'ne giderse Reis kısmen birşey demez, nasıl olsa gayriresmi olarak ittifakın parçası olarak görünüyor ya" ifadelerini kullandı.
"Devr-i sabık yaratarak yargılayacaklarımızın başında Ethem Sancak gelecek!" diyen Enginyurt, "Ethem Sancak AKP'nin çöktüğünü görüyor ve gemiden ilk ayrılan tayfa olarak gemiyi terk etmek için bahane arıyor... AKP de bu fırsatı ona vermiş..." diye konuştu.
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