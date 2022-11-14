Cemal Enginyurt, isim vermeden ateş püskürdü: Sedat Peker’deki adamlığın onda biri sizde yok

14 Kasım 2022 Pazartesi, 10:00

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Twitter hesabı üzerinden isim vermeden ilginç bir paylaşımda bulundu.

Enginyurt, suç örgütü lideri Sedat Peker'i etiketleyerek yaptığı paylaşımda "Kim kimin hakkında ne biliyorsa söylemezse namerttir. İma ederek, hedef göstererek, bildiklerimi konuşursam diyerek, önüne gelene rajon kesmeyeceksin" dedi.

Enginyurt, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Kim kimin hakkında ne biliyorsa söylemezse namerttir. İma ederek, hedef göstererek, bildiklerimi konuşursam diyerek, önüne gelene rajon kesmeyeceksin. Ne biliyorsan ya konuşacak ya da susacaksın. Sedat Peker’deki adamlığın onda biri sizde yok. Yazıklar olsun.”