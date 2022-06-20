Cemal Kaşıkçı davasının hakiminden yeni açıklama: Meslekten ayrılmayı düşünüyorum

20 Haziran 2022 Pazartesi, 12:29

Hakimler Savcılar Kurulu, Adli ve İdari Yargı 2022 yılı Kararnamesi ile 5426 hakim, 33 başsavcı ve 351 yerel mahkeme üyesinin yerini değiştirdi. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davada dosyanın Suudi Arabistan'a gönderilmesine şerh düşen ve muhalefet eden İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nimet Demir, Kahramanmaraş'a atandı.

MESLEĞİ BIRAKMAYA KARAR VERDİ

Konuyla ilgili daha önceden bilgisi olmadığını ve beklemediğini belirten Demir, mesleği bırakmaya karar verdiğini açıkladı. "Bu kadar cesur olacaklarını zannetmiyordum" diyen Demir, "Meslekten ayrılmayı düşünüyorum. Benim kıdemimde olan hakimlerin yeri değil orası" ifadelerini kullandı.



Gazeteci İsmail Saymaz, Demir ile yaptığı görüşmeyi şöyle aktardı:

"Bu kadar cesaret edeceklerini, bu kadar cesur olacaklarını zannetmiyordum.

Size de sürpriz oldu, anladığım kadarıyla.

Evet, bu kadar rahatsızlık hissedeceklerini tahmin etmemiştim.

Ne yapmayı düşünüyorsunuz?

Ayrılmayı düşünüyorum. Benim kıdemimde olan hakimlerin yeri değil orası.

Mesleği bırakacaksınız...

Tabi tabi, bırakacağız.

Bildiğim kadarıyla muhafazakar bir yargıçsınız. 2014'te başörtüsünü savunan yazılarınız gündeme gelmişti. Bugün ise başörtüsüne yönelik ayrımcılık son buldu. Hatta sizinle aynı kararnamede başörtülü başsavcı atandı. Fakat siz ise kanaatinizden ötürü gidiyorsunuz? Bu biraz ironik bir durum değil mi?

Aslında otoriter bir yapıdan beklenebilecek şeyler bunlar. İnsan hakları, özgürlük ve demokrasi gibi değerlerin topluma yerleşmesi noktasında bir anlayışım var benim. Muhafazakar bir insanım ama böyle bir anlayışa sahibim. Yerleşmesi için mücadele ettim. Önümüze gelen davalarda sanıkların, davacının veya davalının kimliğine bakmıyordum. Demokrasi, insan hakları ve özgürlük anlayışının ve değerinin gereği neyse onu yapmaya çalışıyordum. Bu otoriter yapılarda her zaman tepki görecek duruştur. Ben de o duruşun şu anda mağdurun konumundayım diyeyim.

Kaşıkçı şerhiniz için "Keşke öyle yazmasaydım" dediğiniz oldu mu?

Yo, hayır. Asla asla.

Bir an için bir pişmanlık...

Hayır, hayır. Benim kararım orada kıyamete kadar duracak, o muhalefet şerhi. Bir döneme ışık tutacak. Bizler geçiciyiz. Bugün mağduriyete maruz kalmasam bile bu makam, bu kürsü bana tapulu bir yer değil. O yüzden mutlaka gidecektim. Asla... Yine aynı kararı veririm.

Siz İstanbul'dan ayrılırken, Prens Salman Türkiye'ye geliyor. Nasıl yorumluyorsunuz, havanın değişmiş olmasını? Sizin gidişiniz bu barışmanın sonucu olabilir mi?

Bilemiyorum tabi. Siyasetten pek anlamıyorum. Siyasi anlayış içerisinde kabul görür mü, bilemiyorum.

Ne zaman ayrılmayı düşünüyorsunuz? Tarihi netleştirdiniz mi?

Tabi çok yeni oldu. Herkesin a, b, c planları varken, öyle bir planım yoktu. Arzumanım bile yoktu. Şimdi ne yaparım... Ailemle görüşüyorum. Onlarla birlikte ortak karar vereceğiz. Ama hemen dilekçemi vermeyi düşünüyorum. Bu arada vermiş olduğumuz kararlar var. Onların gerekçelerini yazmak, toparlamak için bir zamana ihtiyacım var. Bu zamanı geçirdikten sonra ayrılacağım"