Cemal Kaşıkçı davasının devriden 3 hafta sonra: Erdoğan, Suudi Arabistan’da
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemal Kaşıkçı davasının dosyasından 3 hafta sonra Suudi Arabistan’da Kral Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir araya geldi.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti üzerine iki günlük ziyaret çerçevesinde eşi Emine Erdoğan ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentine geldi.
Erdoğan, Cidde Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanında Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal tarafından karşılandı.
Karşılamada ayrıca, Türkiye’nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve Şeyma Nur Ulusoy, İİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Metin Eker, Cidde Başkonsolosu Mete Zaimoğlu, Genelkurmay Başkanlığı Silahlı Kuvvetler ve Hava Ataşesi Ali Nadi Ünal, Cidde Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Hıfzı Oğuz Korkmaz, Cidde Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Güsamettin Erdoğan, Cidde Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Yunus Acar yer aldı.
KAŞIKÇI DAVASININ DEVRİDEN 3 HAFTA SONRA
Erdoğan, Suudia Arabistan yönetimi tarafından Türkiye’de öldürüldüğü iddia edilen Cemal Kaşıkçı hakkındaki davanın Suudi Arabistan’a devredilmesinden 3 hafta sonra ziyaret gerçekleştirmiş oldu. Kaşıkçı davası, 7 Nisan'da Suudi Arabistan'a devredilmişti.
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