Barış Terkoğlu anlattı: Cemal Kaşıkçı cinayeti, Bilal Erdoğan'ın ziyareti, zam yağmuru...

01 Nisan 2022 Cuma, 21:35

Cumhuriyet TV’nin yeni programı Z Raporu programının bu haftaki konuğu gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu oldu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin sır perdesi henüz aralanmamışken, Suudi Arabistan’ın talebi üzerine yargılamanın durdurulup bu ülkeye devredilmesi talep edildi. Terkoğlu, davaların siyasileşmesi, Türk yargısının geldiği son nokta, Suudi Arabistan ve Türkiye ilişkileri, Bilal Erdoğan'ın kamu uçağı protokolünde Özbekistan'a ziyareti, art arda gelen zamlar ve daha fazlasını Z Raporu'nda değerlendirdi.