'Cemal Kaşıkçı' kararına CHP'li Veli Ağbaba'dan tepki: 'Kurbanı katile emanet ettiler'

07 Nisan 2022 Perşembe, 13:38

Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim 2018'de öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin 26 sanıklı davada, mahkeme Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüşü üzerine dosyanın Suudi Arabistan'a devrine karar verdi.

Geçen günlerde davayla ilgili yeni gelişme yaşanmış ve savcı, "davanın devri durumunda davadaki iddialar hakkında değerlendirme yapılacağı belirtildiğinden ve sanıkların yabancı ülke vatandaşı olmaları, haklarında çıkartılan yakalama emirleri ve kırmızı bülten kararlarının infaz edilemediği gerekçesiyle ifadelerinin alınamadığı, bu haliyle dosyanın sürüncemede kaldığı gerekçeleriyle 6706 sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu'nun 24. maddesi uyarınca dosya hakkında durma kararı verilerek aynı yasanın 24/2 maddesi uyarınca yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrinin sağlanması ve gerekli usuli işlemlerin yapılmasını" talep etmişti.

Bugün, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüşü sonrası durma kararı vererek yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrine hükmetti.

"PARA UĞRUNA KESKİN DÖNÜŞ YAŞIYORLAR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, davanın Suudi Arabistan'a devredilmesini Cumhuriyet'e değerlendirdi. Ağbaba, devir kararının hükümetin her zamanki gibi çok keskin geri dönüş örneklerinden bir tanesi olduğunu dile getirdi.

Ağbaba, "Cemal Kaşıkçı ile ilgili dünyayı ayağa kaldırdılar. Özel propaganda ekibi kurdular. Yandaşa kitap yazdırdılar ama para uğruna keskin dönüş yaşıyorlar" dedi.

"KURBANI KATİLE EMANET ETTİLER"

İktidarın Suudi Arabistan ile barışmaya çalıştığını dile getiren Ağbaba, "Yakında katillerin eteklerini öperlerse hiç şaşırmayız. Kurbanı katile emanet ettiler. Suudi Arabistan'ın bile cinayeti kabul ettiği bir durum. Cinayet Türkiye'de işlenmiş. Yargı sisteminin ne kadar bağımlı olduğunu gösteriyor. Keskin bir U dönüşü oldu. Hükümetin dış politikasının özeti" ifadelerini kullandı.

Ağbaba şöyle devam etti:

"Mısır'da da Sisi'yi düşman ilan ettiler. Şimdi Sisi ile barışmak için el etek öpüyorlar. İsrail'i düşman ilan ettiler yine el etek öpüyorlar. AKP'nin iki yüzlü siyaseti bu. Türkiye çok şey kaybetti ve bedel ödüyor. Dün siyah dediğine bugün beyaz diyor. Dün siyah diye alkışlayanlar bugün beyaz diye alkışlıyorlar."







ERDOĞAN'IN O SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Aralık 2018'de İstanbul'da gerçekleştirilen Parlamentolararası Kudüs Platformu İkinci Konferansı'na katılmış ve burada Kaşıkçı cinayetini ilişkin Suudi Arabistan'ın tutumunu eleştirmişti.

“Kaşıkçı konsoloslukta alçakça şehit edildi” diyen Erdoğan, “Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan bizden belgeleri almak istedi. Belgeleri dinletiriz ama vermeyiz, bir de bunları yok mu edeceksiniz. Ses kaydında üst düzey asker açıkça ‘Ben kesmeyi iyi bilirim’ diyor. Bunlar dünyayı enayi zannediyor, insanları enayi zannediyor. Bu millet enayi değil, hesabı sormasını bilir” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etmişti:

"Yargılayamıyorsanız, suçun işlendiği yer İstanbul olduğu için bunu İstanbul mahkemelerinin uluslararası hukuka göre yargılaması gerekir"