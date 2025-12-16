Cemil Tugay'dan Bakan Tekin'e 'okullarda su yok' tepkisi: 'Okurken ben utandım!'

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Güzelbahçe’de sahildeki trafik sıkıntısına son verecek 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı'nın ilk etabında çalışmalar tamamlandı.

Bulvarın bir buçuk kilometrelik İstikbal Caddesi ile Seferihisar Caddesi arasındaki bölümünün açılışı yapıldı. 24 buçuk metre genişliğinde çift gidiş çift geliş olmak üzere dört şeritle araç trafiğine hizmet veren yol üzerinde iki metre genişliğinde bisiklet yolu, park cepleri ve yaya kaldırımları da bulunuyor.

87 milyon 350 bin liralık dev yatırımla yürütülen projede, 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı ve çevre sokaklarında yağmur suyu ve atık su kaynaklı altyapı sorunların ortadan kaldırılması için İZSU Genel Müdürlüğü çalışma yürüttü.

75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı'nın ilk etap açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

GÜLŞAH DURBAY MESAJI

Törende konuşan Başkan Tugay, "Dün ailemizin çok güzel bir evladını, hepimiz için kıymetli olan, Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı olarak seçilmiş, gençlik kollarımızdan gelen, büyük çabalar ve emekler sarf ederek bu göreve hak ederek gelmiş Gülşah Başkanımızı toprağa verdik. Kanser hastalığı vardı. Çok zor günler geçirdi ama ne olursa olsun yüzündeki gülümsemeyi son ana kadar eksik etmedi. Onurlu, gururlu ve sorumluluk sahibi bir insan olarak son güne kadar görevinin başında durdu ve hayatının son nefesine kadar da o makamın hakkını vermeye çalıştı" dedi.

Tugay, "Yaptığımız siyaseti ideolojik olarak şuraya konumlandırıyoruz: Bizler vatanını, milletini seven, insanlarını hiçbir anlamda ayrıştırmayan; etnik kökeni, dini inancı, mezhebi, dünya görüşü, bireysel tercihi ne olursa olsun, herkese insan gözüyle bakan, herkese eşit bakan ve devletin, kamunun hizmetini sorumluluğumuz altındaki insanlara eşit şekilde ulaştırmak için çalışan insanlarız. Çok inandığımız bu ideolojinin arkasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliği, kurduğu Cumhuriyet’in kamusal yapısı, demokrasisi, insan hakları ve vatandaş haklarını sonuna kadar savunmanın gururunu yaşıyoruz. Bu hikâyenin bir parçası olmak bizim için büyük bir onur. O nedenle bizi belirli rant çevrelerine hizmet eden ya da şov peşinde koşan insanlar olarak kimse görmesin. Bin tane iş vardır yaptığımız, sessiz sedasız hallettiğimiz, sabah güneş doğmadan hizmet götürdüğümüz, imdadına yetiştiğimiz on binlerce insan vardır. Bunları ne reklam ne de şov konusu yaparız. Yaptıklarımızı mütevazı bir şekilde anlatmaya çalışır, yapamadıklarımızı ise bir sorumluluk olarak zihnimizde taşır ve en kısa sürede yerine getirmeye çalışırız" diye konuştu.

"MUSLUĞUN BAŞINDA OLANLAR BİZİM BİR SORUNUMUZ OLDUĞUNDA SIRTLARINI DÖNÜYOR"

Tugay, şunları kaydetti:

"Türkiye çok rahat değil. Herkes içinde bulunduğumuz ekonomik ve siyasi tablonun ağırlığını hissediyor. Öğrencisi mi, emeklisi mi, işçisi, memuru mu iyi diyeyim. Belediyeler de bu anlamda sıkıntıda. Bizi darboğazlarda boğmaya çalışıyorlar. Ama bazıların söylediği gibi mazeret üretmiyoruz. Gerçekleri konuşuyoruz, gerçekleri anlatıyoruz. Eğer devletin bir kurumu ya da siyasi temsilcisi sorumluluğunun farkında değilse, yapması gerekeni yapmıyorsa bunu söyleyeceğiz. Mesela 'siz kaç dönemdir iktidar milletvekilisiniz, işinize geldiğinde birilerinin işini hallediyorsunuz, peki belediyenin sorunlarıyla neden ilgilenmiyorsunuz?' diyoruz, bunu demek gerekiyor.

Bugün okulların tamiratlarını biz yapıyoruz. Okullara giden çocukların karınları doysun diye Mustafa Başkan kaç kez gördüm, kapının önünde yiyecek dağıtıyor. Sizin yapmanız gereken işleri biz yapıyoruz. Camileri biz temizliyoruz, camilerin tadilatlarını biz yapıyoruz. Cami bahçelerindeki tentelerin üzerinde ya Büyükşehir Belediyesi’nin, ya Güzelbahçe Belediyesi’nin ya diğer belediyelerimizin ismi yazıyor. Neden? Bizim için önemli olan insanlarımızın ihtiyacıdır. O nedenle üzerimize düşeni fazlasıyla yapmak için çaba göstereceğiz. Ama musluğun başında olanlar, kendi taraflarına suyu bol bol akıtırken, bizim bir sorunumuz olduğunda sırtlarını dönüyor 'bizim işimiz değil' diyorsunuz. İnsanlar sizi boş konuşun ya da şov yapın diye seçmedi; bu şehrin sorunlarına çözüm üretin, katkıda bulunun diye seçti."

"OKURKEN BEN UTANDIM"

Tugay, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında İzmir’de okullarda su olmadığı yönünde açıklamalarına ilişkin olarak, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanı'na yanlış bilgi vermişler 'İzmir’de okullarda su yok' diye açıklama yapmış. Okurken ben utandım. Koskoca bir bakan, bu kadar kolay aldanabiliyorsa ki zaten İzmir'e gelmiyorlar, gitmiyorlar. İzmir’in yüzüne bakan yok. Gelip gitmeyince nereden bilsin, sonuçta İzmir'de bir okula gidip baktı mı buradaki insanların ne sorunu var diye. Biz her gün onlarla birlikteyiz. Kapsının önündeki kaldırımdan, bahçesindeki spor alanına bozuk olan tuvaletinden, kırık penceresine, camına kadar biz bakıyoruz. Olmayan bir şeyi koskoca bir bakan, meclise bu kadar kötü bir ifadeyle 'İzmir’de okullarda su yok' diye konuşur mu? İşin içinden çıkamayınca 'Kiraz'da birkaç köyde su yok' dediler.

Birkaç gündür yok çünkü İZSU altyapı çalışması yapıyor, o durumlarda da arkadaşlarımız tankerlerle su taşıyarak kimseyi susuz bırakmıyor. Ama üzülüyoruz ki ki bu şehre hizmet getirme niyeti dışında sadece yıllardır yalan yanlış algılarla insanları kandırmaya çalışan bir dizi uydurma şeyi söylemekten öte bu şehre bir faydanız maalesef olmuyor. Siz gerçekten bu şehri, milleti, halkı seviyor olamazsınız. Sevseydiniz bir faydanızı görürdük. Boş boş konuşmalarınızla, şovlarınız dışında bir şeyinizi görürdük. Bizim kurumumuz İzmir halkına aittir. Harcadığımız her kuruş İzmir halkının parasıdır. Herkese de her şeyin hesabını vermeye hazırız."

"İZMİR'İN SUSUZ KALMASINDAN SİYASİ BİR MENFAAT BEKLEYEN VARSA DAHA ÇOK BEKLER"

Kentin öncelikli konuları arasında yer alan su, kentsel dönüşüm ve trafikle ilgili ise Tugay, şunları kaydetti:

"Su ile ilgili yağmur yağmıyor maalesef kışın ortasındayız. Kaydedilmiş tarihte en kurak yılı yaşıyoruz. O kadar az yağmur yağdı. Diğer taraftan hayat devam ediyor. Biz insanların hayatında zorluk yaşanmasın, sıkıntıya düşmesinler diye azami gayret gösteriyoruz. Önümüzdeki günlerde su ile ilgili önemli yatırımlarımız olacak. Bugün bu açılış vesilesiyle vatandaşlarımıza çağrıda bulunmuş olayım. Suyun dikkatli, tasarruflu kullanılması, boşa su akıtmama gereksiz su kullanımlarından kaçınılması ile ilgili özen talep ediyoruz.

Önümüzdeki günlerde ayrıntılı bir su tasarruf planı ve su kullanım planı, verimlik planı açıklayacağız. Öncesinde belediye başkanlarımızı davet edeceğim ve onların da katkısıyla hep beraber bu planı yapacağız ve uygulamayı gerçekleştireceğiz. Geçen gün İzmir Valimiz ile bu konuyu konuştum. Valiliğimizin de bu konuya dahil olması gerektiğini düşünüyorum. İzmir'in susuz kalmasından siyasi bir menfaat bekleyen varsa daha çok bekler. Yani böyle bir şeye izin vermeyeceğiz. İzmirliler yerel yönetimiyle halkıyla İzmir'e sahip çıkmaya devam edecek. Bugüne kadar nasıl başımızın çaresine büyük ölçüde baktıysak bundan sonra da bakmaya devam edeceğiz.

"DÖRT BİNDEN FAZLA BİNA, BORNOVA VE BAYRAKLI DA RİSKLİ OLARAK ÖN DEĞERLENDİRME YAPILDI"

Kentsel dönüşüm konusunda deprem riskine yüksek olduğu alanlarla ilgili olarak önemli bir çalışma yürüyor. Geçen dönem başlatılmış bir bina taraması çalışması ve mikro bölgeleme çalışması bizim dönemimizde de hızlandırılarak devam ediliyor. Halihazırda dört binden fazla bina, Bornova ve Bayraklı'da riskli olarak ön değerlendirme yapıldı. Bunun yasal olarak riski olup olmadığının saptanma sürecinde ondan sonra dönüşümleri ile ilgili çalışılacak.

Ama olası bir deprem riskine karşı şehrimizi hazırlamak için kararlı olarak devam edeceğiz çalışmaya. Zor günler olabilir ama neticede yurttaşlarımızın canı, sağlığı her şeyden kıymetli. Kendi kaynaklarımız sonuna kadar onların hizmetindedir. Öyle olmaya devam edecek ama daha üst düzeyde çözümler üretilmesi gerektiği de çok açık.

"TÜRKİYE'DE BELEDİYE ELİYLE YAPILMIŞ EN BÜYÜK VE EN UZUN TÜNEL OLACAK"

Diğer bir problem trafik. Şehrimizde her yıl araç sayısı yüzde 8 civarında artıyor. Şehrin metropol alanında, merkez alanlarında ya da ana arterlerinde sıkışıklık yaşamaya devam ediyor. Bunu göreve başladığımızdan beri görüyoruz. 2017 yılında yapılmış bir ulaşım master planı vardı. O planın şu andaki sıkıntılara çare olmayacağını anladık. O yüzden yeni bir master plan çalışması başlatıldı. Önümüzdeki günlerde pek çok yeni kavşak, alt geçit, üst geçit köprülü kavşak çalışması yapılacak. Şu anda burada gördüğünüz bu yol 1,5 kilometrelik bir bulvar. Uzun yıllar önce planlanmış, yapımı biraz gecikmiş. Bu bulvarın birinci etabını bugün açıyoruz. Burada 24,5 metre genişliğinde çift gidiş, çift geliş, dört şeritli bir trafik yolu, artı bir bisiklet yolu. Yaya güvenliği için yeterli genişlikte kaldırımlar, peyzaj düzeni ve modern aydınlatma sistemiyle güzel bir bulvar oldu burası.

Bunun 1,5 kilometrelik bu kısmından sonra 4,5 km'ye tamamlanacak iki etabı daha var. İnşallah kısmetse benim böyle çok önem istediğim projelerden birisi bu. Önümüzdeki 3 sene içerisinde hani bu dönemi ben bitirmeden onların açılışında da sizlerle birlikte olacağız. Buna inanıyorum. Karabağlar'da yine bir bulvar çalışması devam ediyor. O da bu yıl bitmeden yani bu ayın içerisinde bitmiş olacak. Onu da hizmet açacağız. Dostluk Bulvarı. O da böyle uzun bir bağlantı yolu. Karabağlar'ın kendi iç trafiğinde önemli bir rahatlama sağlayacak. Mürsel Paşa'da bir alt geçit çalışması devam ediyor. Birkaç ay bitirmeyi hedeflediğimiz. Gıda çarşısı tarafından Mürsel Paşa'ya Kolayca geçişi sağlayacak Oradan Ege Mahallesi'nin içerisinde bir köprülü bağlantı yolu için çalışıyoruz. Onu da en kısa zamanda yapacağız. Onat Tüneli var. Yeşildere'nin trafiğini rahatlatacak Mürsel Paşa'nın Ankara Caddesi'nin trafiğini rahatlatacak olan geldiğimden beri mümkün olan en hızlı şekilde bitirelim diye uğraştığım projelerden birisi o.

Tünelin üstündeki yapılarda beklenmedik bir sıkıntı oluştu. O nedenle biraz yavaşlamış olmasına rağmen mümkün olan en kısa zamanda onu tamamlayacağız. Zaten tünelin açılmasının tamamlamasına 70-80 metrelik bir mesafe kaldı. 2,5 kilometre gidiş, 2,5 kilometre geliş, 5 kilometre uzunluğunda bir tünel. Aslında Türkiye'de belediye eliyle yapılmış en büyük ve en uzun tünel olacak o. Bittiği zaman İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilk yaptığı tünel olacak. Ama bütün Türkiye'de de bu kadar uzun tüneli yapan ilk belediye olacağız. Hani diyorlar ya, ne yapıyorsunuz diye. Bu bir.

"İZMİR HALKINA ATILMIŞ BİR KAZIK"

İzmir metrolar açısından önemli yatırımları olan bir şehir. Hükümetin bir kuruşluk metro yatırımı yok. İzban'a yüzde 50 ortak olmuşlar. Onda da İZBAN'ın belini bükecek acayip büyük bir ray kirası alıyorlar. Bunun istismar olduğunu, İzmir halkına atılmış bir kazık olduğunu düşünüyorum. Ben göreve gelmeden üç ay önce ocak ayı başında yüzde 300 zam yapmışlar. Yapılan sözleşmeye uygun değil. Hukukçu arkadaşlarımıza 'bununla ilgili gereğini yapmalıyız' dedim. Onlar bir dava dosyası hazırladılar. İzmir halkının hakkını savunmak için davamızı açacağız. Siz şimdi İzmir halkının cebinden çıkacak böyle bir parayı nasıl yüzde 300 zamlar yaparsınız? Bunlara karşı biz tabii ki halkımızın hakkını savunmak için hem konuşacağız hem her türlü girişimizi yapacağız hukuki, idari, siyasi susacağımızı mı düşünüyorsunuz? Susabilir miyiz böyle bir şey için?

"CHP'NİN GÜCÜYLE SADECE İZMİR'DE DEĞİL TÜRKİYE'NİN HER TARAFINDA..."

Buca metrosu inşaatına bir kuruşluk devlet katkısı yok. İlk başta planlanan tünel bitmek üzere. Hayallerimiz İzmir'e dair çok güzel, İzmir'in her şeyin en iyisini hak ettiğini düşünüyoruz. Bu metro Körfezin altından Karşıyaka'ya da geçer dedik. Onunla ilgili hazırlık yapıyoruz. 5 kilometre de oradan ilave olacak. Türkiye'nin en uzun metro hatlarından biri. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücüyle sadece İzmir'de değil Türkiye'nin her tarafında yaparak devam edeceğiz. Buna inanıyorum."

"CUMHURİYET’İN ADINA YAKIŞIR BİR YOL OLDU"

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay da yol için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a teşekkür ederek şunları söyledi:

“Gerçekten 15 sene burada başkan yardımcılığı yaptım. ‘Bu yol ne zaman olacak?’ deniyordu. Geliyordum, dolaşıyordum; çamurdu, kardı, kıştı, yazdı, sıcaktı… Ama o personel çalışıyor. Cemil başkanımız her hafta bana haber vermeden geliyordu, duyuyordum 'Cemil başkan yolu inceledi’ diyorlardı. Her hafta, 15 günde bir geldi. Bu yolun yapılması için canla başla çalışıldı. Onun için herkese emeklerine sağlık diyorum, teşekkür ediyorum. Bir hayal daha gerçek oldu. Bu yol Güzelbahçe’nin ana damarıydı. Çünkü Yalı Mahallesi artık trafiği cumartesi, pazar çekemez olmuştu. İnsanlar bu konuda çok mağdurdu. Bu yol olması gereken bir yoldu. Gerçekten 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı, Cumhuriyet’in adına yakışır bir yol oldu."

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı'nın ilk etabı açıldı.