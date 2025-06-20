Cemil Tugay’dan 'CHP kurultayı davası' açıklaması: 'Süreç partimizi yıpratmaya yönelik'

“Dayanıklı Sağlıklı Şehirler: Herkes için Sürdürülebilir Kentsel Gelecekler Yaratmak” temasıyla Bursa’da düzenlenen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 2025 Yıllık İş Toplantısı ve Teknik Konferansı’nın devamı niteliğindeki “DSÖ Çalıştayı”, İzQ İnovasyon Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Çalıştaya katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, açılış konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tugay, CHP’nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda "usulsüzlük" iddiasıyla haklarında açılan davaya ilişkin soru üzerine herkes gibi süreci dikkatle takip ettiğini söyledi.

"PARTİLİLERİMİZ GEREKLİ TUTUMU YAPMALI"

Yargılamanın başlamasını beklediklerini belirten Tugay, şunları kaydetti:

"Hiçbir yanlışın içinde olmadığımız halde saçma sapan bir iddianın, iftiranın muhatabı olarak ne yazık ki sürecin içindeyim. Bunun elle tutulur bir tarafı yok. Ben kurultay dönemi içerisinde herhangi bir kimsenin usulsüz bir şey yapıp yapmadığını bilmiyorum. Bildiğim şey kurultay, olması gerektiği gibi yapıldı. Ancak bilemediğim bir şey varsa gerçekten bilmiyorum. Yaşadığımız sürecin CHP’yi siyasi olarak yıpratmaya yönelik olduğu hepimiz inandığı ve hissettiği bir şey. Normalde suçlanmamızı gerektirecek hiçbir delil olmadığı halde, parti kurultayını yasa dışı gibi gösterecek hiçbir sorun yaşanmadığı halde öyle gösterilmeye çalışılıyor.

Aksine ülke tarihinde demokrasiye not düşecek şekilde bir partinin genel başkanı kurultayda delegenin oyları ile değiştiği için çok önemli demokratik kazanımı ülkemize kazandırdığı için saygıyı hak etiğine inandığım kurultayın karalanması, CHP’nin toplum gözündeki itibarının sarsılmaya çalışılması kabul edilebilecek bir şey değil. Bende partimizin iradesine katılıyorum. Birlik ve beraberlik içinde partimize yönelik bu haksız tutuma karşı partililerimiz gerekli tutumu yapmalıdır."

"ENDİŞELİ HİSSETMİYORUM"

Tugay, önlerindeki sürecin tahmin ettiklerinden biraz daha zor olabileceğini söyleyerek, "Her zaman baktığımız yönü kaybetmememiz gerektiğini düşünüyorum. Ne olursa olsun Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet'te, onun demokrasi, insan hakları, laiklik gibi ilkeleri üzerinden tüm vatandaşlarımızın eşitliğini, kimsenin devlet karşısında adaletsizliğe uğramamasını savunduğumuz mücadeleyi devam ettirmek zorundayız. Ben de siyaset yaptığım sürece mücadelenin parçası olmaya devam edeceğim. Yaşananları üzüntü ile takip ediyorum. İleride ülkemiz için utançla hatırlanacak dönem olabilir. Buna karşı hem halk hem siyasi olarak CHP bir irade ortaya koyacaktır. Ben bu sürecin eninde sonunda doğru noktaya geleceğine inanıyorum. Şu an için üzülsek de mutlaka doğru olanın, haklı olanın halkın kazanacağına inanıyorum. O yüzden kendimi endişeli hissetmiyorum" diye konuştu.