Cemil Tugay’dan TCDD’ye İZBAN çıkışı: ‘Ray kirasını kaldırın, 90 dakika hemen gelsin’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay yaptığı açıklamada, İZBAN’ın faaliyetlerine ilişkin bütün mali bedelin TCDD tarafından adaletsiz bir şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yüklendiğini belirterek “TCDD bizden zaten çok yüksek olan bu ray kirasını hiç almasın. Yerinde duran raylar için kentimize kira yükü çıkarmasın. O zaman biz de gereğini yapalım” dedi.

“90 DAKİKA MALİ YÜK NEDENİYLE UYGULANAMIYOR”

Tugay, İZBAN’ın 90 dakika sistemine dahil edilmemesinin tamamen TCDD’nin maliyet politikalarından kaynaklandığını ifade ederek şunları söyledi:

“90 dakika uygulaması zaten şehir içi ulaşımda çalışıyor. İZBAN’ın bu sisteme dahil edilememesinin nedeni teknik değil; TCDD’nin uyguladığı yüksek maliyet politikasıdır” dedi.

“RAY KİRASINI SIFIRLAYIN, 90 DAKİKAYI DERHAL GERİ GETİREYİM”

Tugay, TCDD’ye açık bir çağrıda bulunarak, yük paylaşımının adil şekilde yapılması halinde 90 dakika sistemini hemen devreye sokacaklarını söyledi:

“İzmir’in AK Partili siyasetçileri ortaya çıkan mali yükün neden sadece İzmirlinin üzerine yüklenmeye çalışıldığı konusunda da bir yorum yapmalı. Kendilerinden beklentimiz TCDD tarafına da bir çağrı yapmaları. TCDD ray kirasını sıfırlasın; ben de 90 dakika uygulamasını derhal geri getireyim. Yük paylaşımı eşit olsun, tüm yük belediyenin üzerine bırakılmasın.”

İZBAN’ın Türkiye’de örnek bir ortaklık modeli olarak kurulduğunu ancak bugün mali yükün büyük kısmının İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne kaldığını belirten Tugay, “Biz çözüme hazırız. Maliyetler konusunda adalet sağlandığında İZBAN’ın kente daha ekonomik ve entegre hizmet verebilmesi için gereken tüm adımları atarız” ifadelerini kullandı.

Başkan Tugay, tartışma yerine çözüm üretme iradesinde olduklarını da vurgulayarak açıklamasını tamamladı.