Cemil Tugay'dan 'TİS' açıklaması! Eleştirilere yanıt verdi: 'Düşmanca tavır suçlamaları suistimaldir!'

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi ayın ikinci oturumunu
Cemil Tugay'ın başkanlığında gerçekleştirdi.
Başkan Tugay, burada yaptığı açıklamada, Genel-İş Sendikası
ile anlaşma sağlandığı için mutlu olduklarını belirtti.
Türkiye'nin ekonomisi düzeldikçe işçilere daha iyi
ücretlerin de verilebileceğini kaydeden Tugay, 4,5 milyon İzmirliye karşı sorumlu
olduklarını hatırlattı.
Tugay, “Bizim çalışanlarımızı hasım olarak gördüğümüz,
onlara karşı düşmanca tavır içinde olduğumuz nitelemeleri ya da suçlamaları
suistimaldir, istismardır ve ayıptır” dedi.
“TAMAMEN BİREYSEL BİR KARARDIR”
Yerel seçimlerin 5 gün öncesinde imzalanan toplu sözleşmenin
CHP'nin kararı olmadığını ifade eden Tugay, “Tamamen kendi kararıdır.
Hiçbirimize sormadan almıştır bu kararı. 'Bilgisi vardı' gibi beyanlar
kesinlikle doğru değil. Bizim fikrimiz alınsaydı bunun çok yüksek olduğunu, 5
bin 600 kişiye verilmiş bu yüksek artışın belediyeyi sıkıntıya sokacağını
söylerdik. Bu tamamen bireysel bir karardır, partiye mal edilemez. Kendisi aday
olmayacağını bildiği halde, seçime 5 gün kala böyle bir kararı neden verdi, herkesin
takdirine” diye konuştu.
“GİDENLER KADAR ALINMADI”
Belediyede bankamatik çalışanlar bulunduğu iddiaların doğru olmadığını söyleyen Tugay, göreve gelmelerinin ardından sadece gereken birimlere yeni personel alındığını kaydetti.
Tugay, “Emekli olanlar, gidenler,
ayrılanlar, yeni hizmetler nedeniyle duyulan ihtiyaçlar... Göreve başladığımıza
göre birkaç bin kişi daha az durumdayız. Gidenler kadar alınmadı. Alınan pozisyonlar
zorunlu ihtiyaçlar” dedi.
Sinek konusundaki şikayetlere ve ilaçlama çalışmalarına da
değinen Tugay, “Arada bir hafta, 10 günlük dönemde ilaçlama olmazsa
sivrisinekler artar. Bugünlerde arkadaşlarımız yoğun ilaçlama yapıyorlar ve
düzelme olacak. Eskisine oranla çok daha fazla sayıda personel ve 4 drone ile
daha önceden yapılmayan bir ilaçlama çalışmasını, özellikle geniş alanların
ilaçlamasını yapıyoruz. Dronlar Menemen, Çiğli'deki sulak alanlarda çokça
işimize yarıyor. Şikayetlerin biraz artmasının nedeni grev döneminde
çalışılmamış olması. Bundan dolayı üzgünüm. En kısa zamanda düzelecek” şeklinde
konuştu.
“SÜRPRİZ UYGULAMALARIMIZ OLACAK”
Arıtmaların çalıştığını, yeni tesislerin de programlandığını
kaydeden Başkan Tugay, kentsel dönüşüme ilişkin Uzundere'de ihale sürecinün
devam ettiğini bildirdi.
Tugay, şunları söyledi:
"Piyasa şartlarının müteahhitleri zorladığını
biliyoruz. Uzundere'de de işimizi zorlaştırıyor ama kararlıyız. Örnekköy'e
gittim, inşaatları gördüm hızlıca ilerliyor. Önümüzdeki mart ayını hedefledi
arkadaşlarımız. O zamana kadar 3. ve 4. etap yapılmış hem hak sahiplerine hem
kooperatif üzerinden hak sahibi olmuş kişilere teslim edilmiş olacak.
Kooperatiflerle de görüşmeler o anlamda olumlu gidiyor. İnsanların mağdur
olmasına izin vermeyeceğiz.
Hukuki olarak doğru zemine oturtmamız lazım. Kamu ve
belediye hakkını da korumak gerekiyor. Kanuna karşı hepimiz sorumluyuz. O
açıdan dikkatli davranıyoruz. Hak sahiplerine evlerini en hızlı şekilde teslim
etmek ama bu arada kooperatif üyelerini de mağdur etmemek konusunda netiz,
kararlıyız. Örnekköy de olumlu gidiyor. 6. etap da yakında ihale aşamasına
gelecek. Sürpriz uygulamalarımız olabilir. Toplu konut, kentsel dönüşüm
projelerinde farklı bir yola da giriyoruz."
“DÖNÜŞÜM SİYASET ÜSTÜ BİR KONU”
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile
TOKİ'nin kentsel dönüşümün parçası olması gerektiğini belirten Tugay,
belediyesinin de buna ihtiyaç duyduğunu ifade etti.
Tugay, "İzmir'de on binlerce yapının dönüşmesi
gerekiyor. Sadece riskli alan ilan edilmiş bölgeler değil, bina bazlı dönüşüme
de yoğun ihtiyaç var. Bakanlığın ve TOKİ'nin bilgisi, birikimi, mevzuat
açısından elinin biraz daha rahat olması, finans kaynağı açısından Dünya
Bankası kredisi dahil bazı opsiyonlara sahip olması açısından dahil olması
gerekiyor. Hükümet tarafında, AK Parti tarafında samimiyetle bu süreci takip
eden insanlar olduğunu biliyorum. Umuyorum samimiyeti çözüm noktasına kadar
koruruz. Bunun bir siyasi hareket olarak görülmemesi, siyaset üstü bir konu
olarak görülmesi gerekir" diye konuştu.
“DURAK SAYISI AZALMAYACAK”
Buca Metrosu'nda yapacakları değişiklikler ilgili de bilgi
veren Tugay, üniversiteden alınan rapor doğrultusunda tarihi yapıların
etkilenmemesi için Kasaplar Meydanı İstasyonu güzergahının yeniden
değerlendirildiğini aktardı. Başkan Tugay istasyonun Özmen Caddesi üzerindeki
kapalı pazaryeri bölgesine kaydırıldığını belirterek, durak sayısını
azaltmadıklarını anlattı.