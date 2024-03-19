Cemil Tugay: İktidar kırmız kart görmezse, çok daha kötü günler gelecek

Yayınlanma: 19.03.2024 - 15:46

Güncelleme: 19.03.2024 - 15:46

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölgesi tarafından düzenlenen işçi buluşmasına katıldı. DİSK Genel-İş Sendikası'nın Basmane'de bulunan binası önündeki buluşmaya, CHP'nin ilçe belediye başkan adayları da katıldı.

“Birleşe birleşe kazanacağız”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz”, “Direne direne kazanacağız”, “Kadın, yaşam, özgürlük” sloganlarının atıldığı işçi buluşmasında konuşan Cemil Tugay, DİSK'in mücadele tarihine değindi. Binlerce isimsiz emekçinin övünerek kurduğu sendikada örgütlü bulunan işçilerle buluştuğu için mutlu olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, emek ve alın terinin kutsal olduğunu belirtti.

“BU SEÇİMDEN ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞMALIYIZ”

Cemil Tugay, konuşmasında Türkiye’nin emek mücadelesine katkı vermiş herkesi saygıyla selamladığını ifade ederek, şunları söyledi:

“Ülkemiz ve kentimiz çok zor zamanlardan geçiyor. 22 yıllık AKP yönetimi toplumsal kaynakları bir avuç mutlu azınlığa sundu. Bunun dışında kalan bütün toplumu açlığa mahkum ettiler. Farkındayız. Eğer bu iktidar bu seçimlerde kırmız kart görmezse, ülkemizi çok daha kötü günler bekliyor. 12 Eylül sonrasında başlatılan sendikasızlaşma, emeğin örgütlemesine izin vermeme, AKP iktidarının elinde katlanarak artıyor. Hükümet saraya yandaş sendikalar istiyor. Hepimiz ülke ve kentimizi neyin beklediğini biliyoruz. Bu seçimlerden alnımızın akıyla çıkmak için çok çalışmalıyız. Hiçbir AKP’li belediyeler sendikanın örgütlenmesine izin vermiyor.”

“BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ”

İşçilerin hak ettikleri toplu iş sözleşmesini yapacaklarını da vurgulayan Tugay, “İktidarın uyguladığı emek karşıtı politikaların değiştirilmesi için çalışacağız. Sendikalar, sadece ücretleri iyileştirmek için çabalamıyor. Sendikalar aynı zamanda demokrasi mücadelesi veren kurumlardır. İzmir Büyükşehir Belediyesi emekçileri olarak gecenizi gündüzünüze katarak İzmir için çalıştınız. Bundan sonra da aynı özveri ile çalışacağız. Burada hep beraberiz. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Laz, Çerkez, hepimiz beraberiz. Birleşe birleşe kazanacağız” ifadelerini kullandı.

“DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK DERSİ VERECEĞİZ”

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan da alanda işçi düşmanı belediye başkan adayının bulunmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

“Cemil Tugay başkanımız bir işçi dostu, yurtsever. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine yakışmaz mı? İlçe belediye başkan adaylarımız da çok kaliteli. O zaman yapacak tek şey 31 Mart'ta sandıklara gitmek. Yerel seçimlerde tüm Türkiye'ye İzmir'den demokrasi ve özgürlük dersi vereceğiz.”

DİSK GENEL-İŞ DESTEKLEDİĞİ ADAYLARI AÇIKLADI

Genel -İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan yaptığı konuşmada demokrasinin önemine değindi. Türkiye'nin dört bir yanında emek, özgürlük ve demokrasi için mücadele ettiklerini belirten Remzi Çalışkan,

“Sendikaya destek veren sadece işçi sınıfıdır. Bizi güçlü yapan, emeklerimiz, bir arada oluşumuz ve örgütlülüğümüzdür. Bu örgütlülük Türkiye'nin her yerinde var. Demokrasi ve emek mücadelesi veriyoruz. Hem alın terimiz hem de emeğimiz için mücadele veriyoruz. Karanlığa karşı mücadele veren bir örgütüz. Biz tarafız. Aydınlık Türkiye'nin tarafıyız. Özür Türkiye'nin tarafıyız, adaletin yanındayız. Biz barıştan ve kardeşlikten tarafız. Biz laik Türkiye'den tarafız” dedi.

İnsanca yaşamak için demokrasinin olmasının gerekliliğine vurgu yapan Çalışkan, “İşçi sınıfının örgütlülüğü olmazsa, demokrasi de olmaz. Bütün ülkede ilan ettiğimiz gibi emekten, işçiden yana olan belediye başkanlarının yanında olacağız. Buradan ilan ediyoruz. CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Cemil Tugay'ın yanındayız. Ve onun seçilmesini istiyoruz. CHP'nin ilçe belediye başkan adaylarının yanındayız” diye konuştu.

DİSK'TEN SANDIK ÇAĞRISI

DİSK Ege Bölgesi Temsilcisi Memiş Sarı, yıllardır emek, demokrasi, barış ve kardeşlik mücadelesi verdiklerini, karanlıktan aydınlığa giden yolda birlikte mücadele ettiklerini söyledi. Sarı, 31 Mart seçimlerinde herkesin sandığa sahip çıkmasının önemine de değindi. Program, işçilerin çektiği halayla son buldu.