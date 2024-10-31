Cemil Tugay: Siyasi bir karar, hedef Ekrem İmamoğlu

Yayınlanma: 31.10.2024 - 13:30

Güncelleme: 31.10.2024 - 13:31

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Menemen’deki Asarlık Alevi Kültür Derneği ile Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’ni ziyaret etti. CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey ve belediye meclis üyelerinin de eşlik ettiği Başkanı Tugay, Asarlık’ta Dernek Başkanı Şenel Bozkurt ve yöneticileri tarafından çiçeklerle karşılandı. Başkan Tugay daha sonra Uğur Mumcu Mahallesi’ndeki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’ne ziyarette bulundu. Burada da Dernek Başkanı Ali Onay, Başkan Vekili İsmail Polat ve dernek yöneticileri tarafından karşılanan Tugay, yurttaşların ihtiyaç, talep ve isteklerini dinledi, gerekli adımların atılacağını belirtti.

“BİR DAHAKİ SEÇİMDE İZMİR’DE HİÇBİR İLÇEYİ KAYBETMEYECEĞİZ”

Başkan Tugay, “Bu dönemi sizlerle beraber, tüm vatandaşlarımızla geçireceğiz. Sizler de benim için kıymetlisiniz. Bu dönemi uyum ve dayanışma içinde geçirelim istiyorum. Birbirimize uzak, yabancı olmayalım. Hep beraber İzmir, Menemen için ne gerekiyorsa yapalım. Menemen ile de her yer ile de özel ilgileneceğiz. Bir dahaki seçimde İzmir’de hiçbir ilçeyi kaybetmeyeceğimizi düşünüyorum. Ama Büyükşehir Belediyesi sizin, Menemen’in de belediyesi. Buradaki her türlü sıkıntınız bize emanet. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için nerede ne sıkıntı varsa bize iletin. Özellikle bu konuya önem veriyorum. Bize yol gösterin” diye konuştum.

“SİYASİ BİR KARAR, HEDEF İMAMOĞLU”

Başkan Tugay ayrıca basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasıyla ilgili açıklama yapan Başkan Tugay, “Olayın oluş şekli ve şu ana kadar şeffaf olmaması hepimizi çok üzdü, rahatsız etti. Haksız bir görevden alma olduğunu düşünüyorum. Bugün İstanbul’da partimiz toplantı yapmaya karar verdi. Gideceğiz. Siyasi bir karar. Biraz CHP’yi büyük ihtimalle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan’ımızı hedef alan bir şey olduğunu düşünüyoruz. Bu hukuksuzluğun bitmesi lazım. 10 yıldır irtibatı var deyip 7 ay öncesinde seçimde aday olmasına izin verilen bir insanın elle tutulur hiçbir şey yokken bu şekilde görevinden alınması büyük bir hukuksuzluk” dedi.

“KENDİLERİNE VERİLEN OYLARA YAZIK”

Bazı AKP’li milletvekillerinin Körfez üzerinden kentin yerel yönetimine ilişkin eleştirilerle gündeme gelme çabasını değerlendiren Cemil Tugay, “Tamamen içi boş, şova dönük hareketler bunlar. 60-70 yıl belki daha uzun sürede oluşmuş bir kirlilikten bahsediyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığı da diğer bakanlıklar da İzmir’in bakanları aynı zamanda. Biz belediye olarak zaten şu an yapmamız gerekeni yapıyoruz. Bize bir şey söylemelerinin bir anlamı yok. Bu kirlenme de tamamen belediyenin hatası değil. Ama siz ne yapıyorsunuz? Yaşar Kırkpınar’a sormak lazım; 2 dönemdir milletvekilisin, bu şehir için ne yaptın? Bu şehre getirdiğin hizmeti söyle, biz de duyalım. Bizi boş boş eleştiren diğer milletvekillerine de aynısını soruyorum. Açıklarsanız seviniriz. Kendi milletvekilliğinizde ne yaptınız? Şovlarla bu şehrin sorunları çözülmüyor. Bir taraftan güldük bir taraftan üzüldük. İzmir milletvekilliğini eğer Kordon’da cansız mankeni denize atmak olarak görüyorsa hakikaten çok yazık. Kendilerine verilen oylara yazık yani” ifadelerini kullandı.

"VALİ BEY’İN TARAFMIŞ GİBİ AÇIKLAMA YAPMASINI DOĞRU BULMADIM”

İktidar partisi mensupları ve İzmir Valisi Süleyman Elban’ın 30 Ekim 2020 İzmir Depremi’nin anma törenlerindeki açıklamalarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Başkan Tugay, “Orası afet bölgesi ilan edilmedi. Bir sürü insanın mağduriyeti giderilmedi. Orta hasarlı evleri olan insanlara ev sağlanmadı. 3 yıl sonra daireleri teslim ettiler. Bu arada epey bir mağduriyet yaşandı. Bugün için de kentsel dönüşüm için mevzuat değişikliği, kaynak gerekiyor. Biz belediyeler olarak elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz ama hükümet maalesef özellikle İzmir’in sorunlarını çözerken eli varmıyor. Atması gereken adımları atmıyor. Vali Bey’in de burada tarafmış gibi açıklama yapmasını da çok doğru bulmadım. Sorunu biz biliyoruz, çözümü için bir şey duymak istiyoruz. Çözüm için bir şeyler söylerlerse seviniriz” dedi.

“LAFLA DEĞİL İŞLE GELSİNLER”

Başkan Tugay iktidar partisinin İzmir milletvekilleri için “Halktan kopuk oldukları çok belli. Sahada yaptığımız çalışmaları, insanların sorunlarına birer birer getirdiğimiz çözümleri, belediyedeki iyileşmeyi, görmüyorlar ya da görmek istemiyorlar belli ki. Biraz İzmir’e alıcı gözle baksınlar. İzmir her geçen gün daha iyiye gidiyor. Çok daha da iyi olacak. Lafla değil bize işle gelsinler” ifadelerini kullandı.