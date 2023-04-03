Cengiz, Kalyon, Kolin, Limak ve Makyol, AKP iktidarının ihaleleriyle servetlerine servet kattı: 'Beşli çete'ye çalıştık

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 04:00

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Geleceğim, servetlerinize el koyacağım” dediği “beşli çete” AKP’yle geçen yıllarda sermayelerini katladı. AKP’yle birlikte zenginleşen şirket yöneticileri ise yurttaşların vergileriyle kazandıkları servetlerini kaybetmekten korktukları için Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığına sıcak bakmıyor. Bu şirketler 21 yılda doğayı talana açtı, yurttaşları mağdur etti. Özellikle davet usulü yüksek değerli ihalelerle isimlerini sık sık duyurdu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Beşli çete” olarak nitelendirdiği Cengiz Holding, Kalyon Holding, Kolin İnşaat, Limak Holding, ve Makyol Grubu 21 yılda neler kazandı?

ORTAK PROJELER

“Beşli çete” 21 yılda tek başına aldığı ihaleler dışında ortak projelere de imza attı. İstanbul’daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu da bu ekiplerin ortak işiyle yapıldı. İnşaat sırasında en az 3.7 milyon ağaç kesildi. Kuzey Marmara Otoyolu’nun ihalesini Anadolu Yakası’nı kapsayan kısmını Limak-Cengiz Ortak Girişimi, Avrupa Yakası’ndaki kısmını ise Kolin İnşaat-Kalyon-Hasen Ortak Girişim Grubu kazanmıştı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü ise Limak-Cengiz Ortak Girişimi almıştı.

13 MİLYON AĞAÇ KESTİLER

Aynı şekilde İstanbul Havalimanı projesini de bu isimler aldı. İhaleyi 22 milyar 152 milyon Avro’ya Cengiz, Mapa, Limak, Kolin, Kalyon Ortak Girişim Grubu kazandı. İnşaat sırasında Kuzey Ormanları Savunması 13 milyon ağaç kesildiğini açıkladı. Artvin Yusufeli’nde Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı da beşli çete için gelir kapısı oldu. Toplamda 3 milyar 400 milyon TL’lik ihaleyi de Cengiz, Limak ve Kolin aldı.

DOĞAYI TALAN ETTİ, İŞÇİLERİN HAKKINI VERMEDİ

Cengiz Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, AKP’nin gözbebeği haline geldi. Tartışmalı birçok ihaleyi alan Cengiz, işçilerine haklarını vermedi, doğayı talan etti. Tarihi 12 bin yıl öncesine kadar giden Batman Hasankeyf, 2020 yılı itibarıyla ömrü 50 yıllık olacağı söylenen Ilısu Barajı sularının altında kaldı. Baraj ihalesini de Cengiz aldı. Aynı şekilde Rize İkizdere’de de yöre halkının tüm itirazlarına karşın Cengiz İnşaat taş ocağı projesine başladı. Dünyada koruma altında bulunan 250 vadiden biri olan noktada çalışmalar devam ediyor. Yine Cengiz Holding’e bağlı şirket, Kazdağları’nda kıyıma hazırlanıyor. 149 bin 250 adet ağaç tehlikede. Bir doğa katliamına daha hazırlık yapan Cengiz, Bodrum Cennet Koyu’nda da otel projesi için adım attı. Doğal sit alanı olan bölgede yıkımın başlayacağı düşünülüyor.

AKP DÖNEMİNİN ŞANSLI İSMİ

AKP döneminin en şanslı ismi ise Kalyon Holding’e bağlı Kalyon İnşaat. Holdingin yönetiminde ise Orhan Cemal Kalyoncu bulunuyor. 2011’den bu yana Kalyon İnşaat ihalelerden en çok kazanan şirket oldu. Kalyon, 50 bin insanın yaşamını yitirdiği depremlerin ardından düzenelenen ihalelerin de bir kısmını aldı. Kalyon deprem bölgesinde yapılacak 32 bin 750 adet dairenin ihalesini kazandı.

Taksim Meydanı da AKP iktidarıyla birlikte betona gömüldü. Meydandaki ağaçlar söküldü, eski simge yapısından eser kalmadı. 2012’de meydanın düzenleme işi de Kalyon’a verildi. 3 milyar 198 milyon TL’lik teklifle yapılan Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Demiryolu Projesi’nin ilk ihalesi iptal edildi. Yapılan İkinci ihaleyi 9 milyar 449 milyon TL’ye Kalyon aldı.

METROLAR KOLİN’E EMANET

Naci Koloğlu’nun yönetim kurulu başkanı olduğu Kolin İnşaat da diğerleri gibi adını sıkça duyuruyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın İstanbul’da yaptığı Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Reakreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi 479 milyon 849 bin TL’ye Kolin’e verildi. Aynı şekilde yapımında milyarlaca lira harcanan ve ihaleleri Limak, Cengiz ve Kolin’e verilen Yusufeli Barajı kapsamında inşa edilen Artvin-Erzurum Devlet Yolu’nun ihalesi de Kolin’e gitti. Kolin 208 milyon 929 bin TL’lik teklifle ihaleyi kazandı. Şirket ayrıca birçok metro inşaatına da el attı. İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hattı için 4 milyar 294 milyon 713 bin TL, Ankara’daki Kızılay hattı için de 503 milyon 750 bin TL’lik ihaleyi aldı. Yüksek hızlı tren hattı inşaatını da alan Kolin, buradan da 376 milyon 493 bin TL kazandı.

AKBELEN ORMANLARINA LİMAK KEPÇESİ

Limak Holding’in sahibi iş insanı Nihat Özdemir. Ankara’daki Atatürk Orman Çiftliği’nin içerisinde yer alan Ankara Fabrikası 1989’da özelleştirildi. Özelleştirilmenin ardından fabrika 2011’de Limak Holding’e bağlı Limak Batı Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne devredildi. 2017’de 1915 Çanakkale Köprüsü projesi ihalesini de Limak, iki Koreli şirketle ortak olarak aldı. Muğla Milas’taki Yeniköy Termik Santrali 2014’te özelleştirilerek IC Enerji ve Limak’a devredildi. Şirket termik santrallere kömür sağlamak için Akbelen Ormanı’na girmek istedi. Ormanlarını korumak isteyen köylüler ise birçok dava açtı. Köylüler bölgede yaklaşık iki yıldır nöbet tutuyor.

EN ÇOK İHALEYİ KARAYOLLARI VE İBB’DEN ALDI

Makyol Grubu da “çete”nin diğer üyeleri gibi 21 yıllık süreçte kendini gösterdi. Şirketin kurucu başkanlığında da Saffet Çebi bulunuyor. Makyol 2011’den bu yana en çok ihaleyi Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) aldı. Makyol, İBB AKP’nin yönetimindeyken de birçok ihaleye imzasını attı. İBB’den sadece 5 ihaleyle birlikte 13 milyar 275 milyon 863 bin TL kazandı. Bu ihalelerin arasında metro hattı, atık yakma ve yol işleri de bulunuyor. Şirket aynı zamanda bir ortakla beraber İstanbul’daki 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet köprülerini de onardı. Bu iş için Makyol’a 246 milyon 520 bin TL verildi.

(Candan Karlıtekin)

‘AYNI PARAYLA DAHA FAZLASINI YAPARIZ’

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Candan Karlıtekin, “Evet, köprü yaptırdılar. DEVA kadrolarıyla aynı paraya benzer boyuttaki köprüden en az iki tane yapılacak. Demiryolu, karayolu yaptırdılar. DEVA aynı para ile en az iki, üç misli demiryolu ve karayolu inşa edecek. Aynı paraya sağlık hizmetlerini daha kalitelisini yurttaşın ayağına getirecek. Hizmetler ve yatırımlar yolsuzlukların örtüsü olmayacak” diye konuştu.