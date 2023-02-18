CHP'den 'beşli çete'nin AKP toplantısına katılmasına tep

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 02:00

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 02:00

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Gazetemizin AKP MYK’sine Kalyon İnşaat’tan Cemal Kalyoncu’nun katılmasını gündeme getiren haberine değinen Öztrak, “Devletin bürokratları bir tarafa atılmış, AK Parti MYK’sına yandaş müteahhitler dinlenmiş. Müteahhitler de yapılacakları bir güzel dinlemiş. Erdoğan, şehirleri yeniden inşa etme niyetini 14 Şubat’taki Kabine toplantısından sonra açıkladı. O toplantı öncesinde bakan yardımcısı, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’yle görüşmüş. O gün Kabine toplantısı öncesinde yeterli inşaat demirinin 3-4 ay içerisinde temininin mümkün olup olmadığını sormuş. Erdoğan’ın derdi bol bol temel atma töreni yaparak depremi yönetmekteki beceriksizliğini unutturmak. Acıların üstüne aceleyle beton dökmek” ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç’ın seçimlerin ertelenmesiyle ilgili Öztrak, “Hükümetlerin görevi ülkeyi zamanında seçime götürmektir. Bugün yaşadığımız ortamda seçim konuşmak abestir. Seçim zamanında yapılacaktır” dedi.