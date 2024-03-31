Cengiz Topel Yıldırım oyunu kullandı

İYİ Parti Ankara Büyükşehir Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım oyunu kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 16:38
Cengiz Topel Yıldırım oyunu kullandı
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İYİ Parti Ankara Büyükşehir Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım oyunu Ayşe Yakup Eskitoros İlkokulu’nda kullandı. 

Eşi Memnune Tijen Yıldırım ve çocukları ile sandık başında açıklama yapan Yıldırım “Demokrasinin gereği olarak fikrini özgürce sandıkta ortaya koyan tüm vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Ankara’ya ve Türkiye’ye hayırlı olsun” dedi.


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