Cengiz Topel Yıldırım’dan Candan’a destek açıklaması: ‘Haklı mücadelenizin yanındayız’

Yayınlanma: 24.02.2024 - 17:33

Güncelleme: 24.02.2024 - 17:33

Mimarlar Odası Ankara Şubesi 48. Olağan Genel Kurulu, yarın yapılacak. Genel kurul öncesinde şubenin 47. dönem başkanı Tezcan Karakuş Candan, iktidar ve ittifaklarının Mimarlar Odası Ankara Şube’yi almak için turuncu liste çıkarttığını belirterek, “Kamudaki daire başkanlarının mimarlara, turuncu listeye oy vermeleri yönünde baskı yaptığı duyumlarını alıyoruz” iddiasında bulundu. Candan, seçimde oy kullanacak delegelere “Demokrasi İçin Mimarlar Platformu’na” destek çağrısında bulundu. Çağrının ardından sosyal medya hesabından seçimlere ilişkin paylaşım yapan İYİ Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım, Mimarlar Odası Ankara Şubesi üyelerine seslenerek “Öncelikle bugüne kadar Ankara’nın ranta teslim olmaması için yürüttüğünüz destansı mücadeleden ötürü sizlere çok teşekkür ederim. Ankara’nın toprağına-taşına memleket aşkıyla değil rant sevdasıyla bakanların kabusu oldunuz. Çarklarına çoğu kez çomak soktunuz. Ankara’nın ve Ankaralının hakkını, hukukunu korudunuz. Ankara’dan rant devşirmek için iştahla bekleyenlerin, heveslerini kursaklarında bıraktınız” dedi.

‘Hasım değil, paydaş olacağız’

Şubenin, yaklaşık çeyrek asır boyunca Ankara’yı tarumar etmeye çalışan anlayışın karşısında ayakta kalan ender mevzilerden biri olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Bizim belediyecilik anlayışımız, sivil toplum kuruluşlarına ve meslek örgütlerine bir hasım olarak bakmaz. Bilakis onları birer paydaş olarak görür. Umarım 1 Nisan’dan sonra başkentte kamunun hakkını korumak, şehrimize faydalı olmak için birlikte hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı. Yıldırım, “Sizinle hasım değil, paydaş olacağız. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin ideal bir kent için çalıştığını biliyoruz. Mimarlar Odası’nı ele geçirip cumhuriyetin simge yapılarını yıkmak isteyenlerin liste oyunlarına karşı, Ankara için Cumhuriyet için verdiğiniz haklı mücadelenin yanındayız” dedi.