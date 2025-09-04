Çerçioğlu’na pankartlı protesto

Aydın'ın Efeler Belediyesi eylül ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Anıl Yetişkin başkanlığında yapıldı.

Toplantı başlamadan önce CHP’li meclis üyeleri Yusuf Metin Diler ve İbrahim Bozkurt, partisinden istifa ederek AKP’ye katılan Özlem Çerçioğlu’na, “Halkın iradesine saygısızlık edip çekip gidenleri de, halkın iradesine sahip çıkanları da, tarih elbet bir gün yazacaktır” pankartı ile meclis salonunda tepkilerini dile getirdi.

SÖKE'DE DE PROTESTO EDİLDİLER

Söke Belediyesi Meclis toplantı öncesinde de CHP Söke eski ilçe başkanı Muammer Akmazlar, önceki dönem yönetim kurulu üyeleri ve bazı belediye meclis üyeleri parti binasından belediyeye yürüyerek Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan’ın CHP’den istifa ederek AKP’ye geçişini alkışlarla protesto etti.