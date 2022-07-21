Çevik Bir’in sağlık sorunları nedeniyle 'infaz erteleme' çağrısında bulunuldu

21 Temmuz 2022 Perşembe, 04:00

28 Şubat davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan kişilerden dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir’in sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine avukatı Ümit Kara “infaz erteleme” çağrısında bulundu.

Cumhuriyet’e konuşan Kara, müvekkili Bir’e ilk olarak eylülde, ileri derece demans teşhisi konulduğunu ancak Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) “infazın devam etmesine engel olacak bir durum yoktur” yönünde karar verdiğini belirterek “Gardiyanlar ve cezaevi yetkilileri ile iletişim kurulamıyor. ATK, raporu uzaktan inceleyip karar vermek yerine ‘mevcutlu olarak sevk edilmesi’ kararı verdi. Sağlık durumuna rağmen ambulansla bile değil cezaevi aracıyla Buca’dan İstanbul’a getirildi. İki gün boyunca tetkikler yapılacak. Sonra aynı yolu aynı biçimde geri dönmesi planlanıyor. Sağlık durumu bu tempoya uygun değil’ dedi. Bir’in kardeşi Gülören Bir Pişmişoğlu da abisinin nerede olduğunu bile anımsamadığını belirtirken “ATK’nin bir an önce adil bir karar vermesini istiyoruz” diye konuştu. Kararın bir hafta içinde verilmesi bekleniyor.