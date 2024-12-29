Çevre Bakanlığı’na bağlı TOKİ, Hatay ve Malatya’da konut yapımı için üç farklı ihaleye çıktı

Yayınlanma: 29.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.12.2024 - 04:00

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen bölgede yapacağı konutların ihaleleri yandaş şirketler arasında pay ediliyor. Bunun son örnekleri de Malatya ve Hatay’da görüldü. TOKİ, 19 Kasım’da Malatya Battalgazi’de Sarıcıoğlu ve Sancaktar mahalleleri 29 etapta yapılacak 1009 adet konut 34 adet dükkân ve bir adet fırın inşaatı için ihaleye çıktı. Rekabeti engellediği gerekçesiyle eleştirilen pazarlık usulü yöntemiyle yapılan ihaleyi 3 milyar 87 milyon 756 bin TL’ye Binbaylar Grup İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve İzbay İnşaat şirketi iş ortaklığı aldı. Söz konusu iki şirketin yöneticisi Bedrettin Binbay isimli bir iş insanı. Binbay, 2018 seçimlerinde AKP’den Siirt vekil aday adayı olmuştu.

KURUM’U TEBRİK ETMİŞTİ

Hatay İskenderun’da Cebike Mahallesi dört etapta yapılacak 994 adet konut ve üç adet ticaret merkezi ve bir adet cami yapımı için TOKİ, 20 Kasım’da ihaleye çıtkı. İhaleyi Özkılıç Yapı İnşaat Taahhüt ve Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve Re-Ha İnşaat Madencilik şirketi iş ortaklığı aldı. Pazarlık usulüyle yapılan ihalenin bedeli ise 3 milyar 45 milyon TL olarak açıklandı.

Özkılıç Yapı İnşaat’ın sahibi Aziz Özkılıç, Diyarbakır’da AKP’den milletvekili aday adayı olmuştu. Özkılıç, Murat Kurum’un yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na getirilmesi sonrası “Çok doğru bir tercih” açıklamasıyla dikkat çekmişti.

1 MİLYARLIK İHALE

Yine Hatay İskenderun’da yapılması planlanan 386 adet konut yapımı işi için 7 Kasım’da ihaleye çıkıldı. Pazarlık usulüyle yapılan ihaleyi 1 milyar 129 milyon 328 bin TL’ye İnaloğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Akyakıt Petrol İnşaat şirketi aldı. İnaloğlu İnşaat’ın sahibi Mahmut İnal da iktidara yakınlığıyla dikkat çekiyor. İnal’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’ın kuzeni olduğu iddia ediliyor.