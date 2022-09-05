Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Hazine'ye devredilen Hatice Sultan ve Fehime Sultan yalıları hakkında açıklama

05 Eylül 2022 Pazartesi, 21:47

İstanbul Valiliği’nde bugün toplanan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu, Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının mülkiyetini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alarak Hazine'ye devretti.

İBB Başkanvekili Ülkü Sakalar, “Türk Hava Yolları (THY) ve Doko şirketiyle İBB arasında yargıya intikal etmiş bir konuya Valilik eliyle müdahale edilmesinin, açıkçası çok yanlış olduğunu düşünüyoruz. Burada yapılan, tamamen bir müdahale. Hiçbir hukuki gerekçe yok. Yargı yoluna gideceğiz. 'Burası 1950 yılında Maliye Hazine’si üzerineydi. Hata yapmışız pardon, İl Özel İdaresi'ne gitmemeliydi' dediler” açıklamasını yaptı.



BAKANLIKTAN HAZİNE'YE DEVREDİLEN YALILAR AÇIKLAMASI



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine'ye devredilen Hatice Sultan ve Fehime Sultan yalıları hakkında açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bahse konu alanda yapılan tüm işlemler kanunların emrettiği şekilde uygulanmıştır” denildi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından, İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan ‘Hatice Sultan ve Fehime Sultan Yalıları’ hakkında kamuoyunda yer alan gerçek dışı ve yersiz, hukuksuz ithamlarla ilgili olarak açıklama yapma zarureti duyulmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcisinin de yer aldığı 5 Eylül 2022’deki komisyon toplantısında; Hatice Sultan ve Fehime Sultan Yalılarının, daha önce Hazine adına tescilli olduğu ve ilgisi nedeniyle Hazineye devredilmesi gerektiği ortaya konmuştur.





Bu bakımdan; 2014 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yapılan devir işleminin 6360 sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin 5. Fıkrasına aykırılık teşkil ettiği hükmüne varılmıştır. Kanunun 1. Maddesinde; ‘Taşınmazların vasfı ve üzerindeki kamu hizmetleri dikkate alınarak ilgisine göre ilgili idarelere devrinin amaçlandığı, okul, cami, karakol binası gibi yerlerin vasfı ve durumu nazara alınarak belediyeler adına tescilinin mümkün olmadığı’ hükmü bulunmakta; okulların belediyelere devredilemeyeceği hususu hüküm altına alınmaktadır. Bahse konu alanda yapılan tüm işlemler kanunların emrettiği şekilde uygulanmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak her şart altında hukukun gereğini yapacak, milletimizin menfaatini korumaya tüm gücümüzle devam edeceğiz.

İMAMOĞLU: HUKUKİ OLARAK SONUNA KADAR KONUNUN TAKİPÇİSİYİZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının mülkiyeti, Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devredildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bugün, İBB’nin milyarlarca lira değerindeki iki mülküne daha merkezi idare tarafından el konuldu. Hem hukuk nezdinde iflas etmiş bir dayatma hem de halk nezdinde iflas etmiş bir yönetim anlayışı ile bir kez daha muhatap olduk. Hukuki olarak sonuna kadar konunun takipçisiyiz” dedi.

“İBB’NİN MİLYARLARCA LİRA DEĞERİNDEKİ 2 MÜLKÜNE DAHA MERKEZİ İDARE TARAFINDAN EL KONULDU”

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, şunları kaydetti:

Bugün, İBB’nin milyarlarca lira değerindeki iki mülküne daha merkezi idare tarafından el konuldu. Hem hukuk nezdinde iflas etmiş bir dayatma hem de halk nezdinde iflas etmiş bir yönetim anlayışı ile bir kez daha muhatap olduk. Hukuki olarak sonuna kadar konunun takipçisiyiz.

Öte yandan İBB Genel Sekreteri, İBB Genel Sekreter yardımcıları, İBB meclis üyeleri, Boğaziçi İmar Müdürlüğü ve İBB Emlak Yönetim Daire ekipleri Ortaköy’de bulunan Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarına alınmamıştı. İBB heyeti, savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Valiliği'nde toplanan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu, Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının mülkiyetini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alarak Hazine'ye devremişti. İBB’den sadece 1 temsilcinin bulunduğu komisyonda karar 7 bakanlık temsilcinin çoğunluk oyuyla alınmıştı.