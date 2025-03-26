Ceyhan Belediyesi’nden bin emekliye 5 bin liralık Bayram ikramiyesi

Yayınlanma: 26.03.2025 - 19:53

Güncelleme: 26.03.2025 - 19:53

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ramazan Bayramı öncesinde ilçede yaşayan bin emekliye bayram ikramiyesi verdi. Ceyhan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvuran ve kriterlere uyan emeklilerin hesaplarına 5 bin TL yatırıldı. Başvurusu olumsuz sonuçlanan emeklilerin de hesaplarına 1.000 TL ek ödeme yapılarak, 4 bin TL olan bayram ikramiyeleri 5 bin TL’ye tamamlandı.

'SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN EN GÜZEL ÖRNEĞİNİ SERGİLİYORUZ'

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın il dışındaki programı nedeniyle katılamadığı toplantıya, Belediye Meclis Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız başkanlık etti. Programda konuşan Yıldız, Başkan Aydar’ın emeklilere verdiği sözü ikinci kez yerine getirdiğini vurguladı. "Verdiğimiz sözü ikinci defa yerine getiriyoruz. Ramazan Bayramı’nda da bu mutluluğu Kadir Başkanımız bizlere yaşattı, sağ olsun. İlk olarak Kurban Bayramı’nda ilk taksiti hesaplarınıza göndermiştik. Şimdi de ikinci taksiti Ramazan Bayramı’nda yatırıyoruz. Kadir Başkan, 31 Mart öncesi verdiği sözleri sırasıyla yerine getirmeye devam ediyor. Sosyal belediyeciliğin en iyi örneğini Ceyhan'da gösteriyoruz. Bu anlayışıyla emeklilerimizin yanında olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.” dedi.

'EMEKLİLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Programa katılamayan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, sinevizyon gösterimi aracılığıyla emeklilere hitap etti."Kıymetli Ceyhanlılar, Ceyhan Belediyesi olarak verdiğimiz sözü tutuyoruz ve emeklilerimize 5 bin TL bayram ikramiyesi yatırıyoruz. Şartlara uyanlara da uymayanlara da destek vererek kimseyi mağdur etmiyoruz. Bugün aranızda olmayı çok isterdim ancak parti programım nedeniyle şehir dışındayım. Meclis Başkan Vekilimiz Sevil Aydar Yıldız ve Sosyal Yardım İşleri Müdürümüz Burcu Hanım orada olacak. Gönlüm sizinle, desteğim sizinle. Emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

'EMEKLİLERİMİZİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ'

Ceyhan Belediyesi Başkan Vekili Av. Kaan Tüylü, yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Kıymetli Ceyhanlılar, söz verdiğimiz gibi geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi emekli vatandaşlarımıza bayram ikramiyelerini ulaştırmıştık. Bu kapsamda, 405 emeklimizin ikramiyesini Ceyhan Belediyesi bütçesinden, geri kalan kısmı ise hayırsever iş insanlarının katkılarıyla, diğer belediye başkanlarımızın destekleriyle ve Ceyhan Belediye Başkanımız Sayın Kadir Aydar’ın öz varlıklarından finanse ederek toplamda 2 bin 762 ihtiyaç sahibi emeklimize bayram desteği sağlamıştık.Ramazan ayında ise Ceyhan'da yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için her gün 16 bin ekmek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Şimdi de Ramazan Bayramı öncesinde, ikinci kez sözümüzü tutarak ihtiyaç sahibi emekli vatandaşlarımızın yüzünü güldürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün itibarıyla 5 bin TL bayram ikramiyelerini hesaplarına yatırdık. Tüm emeklilerimize ve kıymetli hemşehrilerimize hayırlı bayramlar diliyorum."

EMEKLİLERDEN AYDAR'A TEŞEKKÜR

Aydar’ın seçim öncesi verdiği sözleri tek tek yerine getirdiğini belirten Ceyhanlı emekliler, "Kadir başkanımıza çok teşekkür ediyoruz Emeklilerin genel durumu ortada. Bu bayramda da bizleri çok mutlu etti" dedi.



