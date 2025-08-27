Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ceyhan’dan Silivri’ye özgürlük için pedal

27.08.2025 04:00:00
Mehmet Aka
CHP Ceyhan Gençlik Kolları, tutuklu belediye başkanlarına destek amacıyla Atatürk Kent Meydanı’ndan Silivri’ye “Özgürlük Pedalları” etkinliğiyle yola çıktı.

CHP Ceyhan Gençlik Kolları, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başta olmak üzere tüm tutuklu belediye başkanlarına özgürlük talebiyle Atatürk Kent Meydanı’ndan Silivri’ye “Özgürlük Pedalları” etkinliğiyle yola çıktı.

CHP Ceyhan İlçe Başkanı Caner Aydar, etkinlikte yaptığı konuşmada gençlere destek mesajı verdiklerini belirtirken şunları söyledi: “Bundan 15 gün önce Adana’dan yürüyerek Silivri’ye giden gençlerimiz var, onlara da yolları açık olsun diyoruz. Hukuksuz şekilde tutsak edilen başkanlarımızın arkasındayız.”

Ceyhan Belediye Başkan Vekili avukat Sevil Aydar Yıldız ise “Ceyhan halkı biliyor ki Kadir Aydar alnı ak bir şekilde dışarıya çıkacaktır” dedi.

