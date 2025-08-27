Ceyhan’dan Silivri’ye özgürlük için pedal

CHP Ceyhan Gençlik Kolları, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başta olmak üzere tüm tutuklu belediye başkanlarına özgürlük talebiyle Atatürk Kent Meydanı’ndan Silivri’ye “Özgürlük Pedalları” etkinliğiyle yola çıktı.

CHP Ceyhan İlçe Başkanı Caner Aydar, etkinlikte yaptığı konuşmada gençlere destek mesajı verdiklerini belirtirken şunları söyledi: “Bundan 15 gün önce Adana’dan yürüyerek Silivri’ye giden gençlerimiz var, onlara da yolları açık olsun diyoruz. Hukuksuz şekilde tutsak edilen başkanlarımızın arkasındayız.”

Ceyhan Belediye Başkan Vekili avukat Sevil Aydar Yıldız ise “Ceyhan halkı biliyor ki Kadir Aydar alnı ak bir şekilde dışarıya çıkacaktır” dedi.