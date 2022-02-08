Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden "cezaevlerinde işkence" iddialarına yalanlama

08 Şubat 2022 Salı, 17:19

Bünyan ve Diyarbakır cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülere işkence yapıldığı yönündeki haber ve paylaşımlar üzerine Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kayseri Bünyan ve Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumlarında sayım, arama ve oda değişikliği gibi uygulamalar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde ve ceza infaz kurumlarından sorumlu Cumhuriyet savcılarının gözetiminde gerçekleştirilmektedir" ifadesi kullanıldı.

Her iki habere ilişkin yapılan incelemeler sonucu "kurumların olağan uygulamalarına karşı hükümlüler tarafından mukavemet gösterildiği, infaz ve koruma memurlarına saldırıda bulunulduğu" belirtilen açıklamada, "Söz konusu haberlerde yer alan iddiaların, kurum uygulamalarını yansıtmayan, asılsız ve gerçeklikten uzak, kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik iddialardan ibaret olduğu tespit edilmiştir" denildi.