CHP MYK'de, cezaevlerindeki sağlık sorunlarını ele aldı

28 Aralık 2021 Salı, 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’nın cezaevlerindeki sağlık sorunlarına ilişkin hazırladığı rapora göre, son beş yılda 100 tutuklu veya hükümlü sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi. 91 tutuklu veya hükümlü ise intihar etti. Raporda, tutukluların “Bir şeyin yok, iyileşirsin” tutumuyla karşılaştığına da dikkat çekildi.

CHP’li Gülizar Biçer Karaca, partisinin dün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında cezaevlerinde sağlığa erişime ilişkin hazırladığı raporun sunumunu gerçekleştirdi. Tutukluların çoğu zaman “Bir şeyin yok, iyileşirsin” benzeri tutumlarla karşılaştığı belirtilen raporda, temel sorunun “sağlığa erişim” ve “önleyici tedbirler” kapsamında yaşandığına dikkat çekildi. Türkiye’deki cezaevlerinin doluluk oranları yorumlanan raporda, “Cezaevinde bulunan 297 bin 19 kişi, kapasite ile orantılandığında, her 100 yer için 127 kişi düşmektedir. Türkiye bu oranla da Avrupa Konseyi üye ülkeleri arasında cezaevi yoğunluğunda ilk sıradadır. 2010’dan 2020’ye kadar olan süreçte cezaevindeki kişilerin oransal değişimi yüzde 115 olmuştur” bilgisi paylaşıldı. Bu doluluğun hijyen sorunları oluşturduğu belirtilen raporda, “Yine salgın döneminde daha çok dikkat çekilen kişisel hijyen konusu cezaevlerindeki kişiler için ulaşılamaz bir konuma gelmiştir” denildi.

"VERİLER PAYLAŞILMALI"

Sağlık problemleri nedeniyle son beş yılda cezaevlerinde 10 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan raporda, “Adalet Bakanlığı’nın, cezaevlerindeki sağlık koşulları anlamında istatistik tutmadığı, kaç hasta olduğu kaçının tedaviye erişebildiği yönünde etkin çalışma yürütülmediği anlaşılmaktadır. Cezaevlerinde bu ve benzeri hak ihlallerinin tespiti oldukça zordur. Güncel verilerin hazırlanarak kamuoyuna açıklanması, bu sorun alanının çözümü açısından ilk adım olacaktır” ifadelerine yer verildi.