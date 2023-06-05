Cezaevindeki yabancı uyruklu sayısı katlandı

Muhalefetin sık sık eleştirdiği Türkiye’nin yanlış dış politikası ve sınır güvenliğindeki eksiklik, cezaevlerindeki yabancı uyruklu sayısını da artırdı. Cezaevlerinde bulunan yabancı uyruklu kişi sayısı 2016’da 4 bin 442 iken yüzde 238 artarak 2023’te 15 bin 28’e yükseldi.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 05.06.2023 - 03:00
Cezaevindeki yabancı uyruklu sayısı katlandı
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İktidarın yanlış dış politikası ve sınır güvenliği tartışmaları yaşanırken yabancı uyrukluların karıştıkları suçlara ilişkin de haberler arttı. Adalet Bakanlığı da Ceza İnfaz Kurumları’nda bulunan yabancı uyruklu kişi sayısına ilişkin 2022 verilerini açıkladı.

Veriler, tartışmaların ciddiyetini gözler önüne serdi. Bakanlığın paylaştığı verilere göre Ceza İnfaz Kurumları’ndaki tutuklu ve hükümlü sayısı 2022 sonu itibarıyla 341 bin 294 oldu. Bunların 298 bin 952’sinin tutuklu, 42 bin 342’sinin ise hükümlü olduğu belirtildi.

Ancak bunlar içindeki yabancı uyruklu kişilerin sayısı dikkat çekti. 2016’da cezaevlerindeki yabancı uyrukluların toplam sayısı 4 bin 442’ydi. Bunun toplama oranı ise yüzde 2.2’ydi. Bu sayı 2022 sonu itibarıyla yüzde 238 artarak 15 bin 28’e yükseldi. Bunun toplama oranı da 2.2’den yüzde 4.4’e çıktı.


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