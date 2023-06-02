TİP'ten 'Can Atalay' paylaşımı: 'Hukuksuz biçimde cezaevinde tutuluyor'
Meclis'te bugün milletvekillerinin yemin törenine katılması beklenirken; TİP tutuklu olan milletvekilleri Can Atalay'ın törene katılamamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. TİP'ten yapılan açıklamada "Hatay Milletvekilimiz Can Atalay, bugün TBMM'de yemin töreni olmasına rağmen hukuksuz biçimde cezaevinde tutuluyor" denildi.
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekilleri bugün 28'inci Dönem 1'inci Yasama Yılı'nın açılışında yemin edecek. Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay Milletvekili Can Atalay Gezi Davası kapsamında aldığı ceza kapsamında cezaevinde bulunuyor.
Son olarak TİP, Atalay'ın hukuksuz biçimde cezaevinde tutulduğunu vurguladı.
"DERHAL ÖZGÜRLÜK"
TİP, yaptığı açıklamada, "Hatay Milletvekilimiz Can Atalay, bugün TBMM'de yemin töreni olmasına rağmen hukuksuz biçimde cezaevinde tutuluyor" dedi.
TİP'ten yapılan açıklamada, "Derhal Can Atalay'a özgürlük" vurgusu yapıldı.
Hatay Milletvekilimiz Can Atalay, bugün TBMM'de yemin töreni olmasına rağmen hukuksuz biçimde cezaevinde tutuluyor.— Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) June 2, 2023
Derhal #CanAtalayaÖzgürlük! pic.twitter.com/WSTVKgEV1R
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