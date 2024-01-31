Cezaevindeyken seçilip Meclis’e girmişlerdi
Türk siyasi tarihinde cezaevindeyken seçilip Meclis’e giren birçok isim var.
İşte onlardan bazıları:
*Eski BDP milletvekili Sebahat Tuncel, “PKK terör örgütü üyesi olmak” iddiasıyla 8 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yeniden yargılama sürecinde milletvekili seçilen Tuncel, Anayasa’nın 83. maddesi uyarınca tahliye edildi
*CHP’li Enis Berberoğlu’nun milletvekilliği hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı gerekçe gösterilerek 4 Haziran 2020’de düşürüldü. AYM’nin “hak ihlali” kararı doğrultusunda yeniden yargılanan Berberoğlu, 11 Şubat 2021’de tekrar İstanbul Milletvekili sıfatını kazandı.
*17 Mart 2021’de milletvekilliği düşürülen eski HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da 16 Temmuz 2021’de milletvekilliğine döndü.
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