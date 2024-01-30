Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi kararını okuyan Bekir Bozdağ'ın, Fetullah Gülen'i övdüğü konuşması gündem oldu

Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi kararını okuyan Bekir Bozdağ’ın 2011'de TBMM Genel Kurulu’nda yapmış olduğu konuşma yeniden gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2024 - 23:22
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AKP'li siyasetçi Bekir Bozdağ'ın, TİP'in Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi kararını okumasının ardından sosyal medyada geçmişte yaptığı açıklamalar tekrar dolaşıma girdi.

Bozdağ, 2011'de TBMM Genel Kurulu’nda yapmış olduğu konuşmada şunları söylemişti:

“Fetullah Gülen, bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Seversiniz, sevmezsiniz ama değerli bir insandır. Bilge bir insandır. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmetini yapıyor. Her şeyi de açık.”


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