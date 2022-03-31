ÇHD, Hacettepe Üniversitesindeki öğrencilere saldıranlar hakkında suç duyurusunda bulundu

31 Mart 2022 Perşembe, 16:47

ÇHD avukatları, 22 Mart 2022 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde yaşanan olaylarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, şöyle dendi:

“22 Mart 2022 tarihinde özellikle “ülkü ocakları” mensubu oldukları bilinen ve ülkü ocaklarının sosyal medya hesaplarınca sahiplenilen ve bir kısmı Hacettepe Üniversitesi öğrencisi olmayan bir grup kişi tarafından Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi’nde öğrenim görmekte olan öğrencilere yönelik bir dizi suç içeren eylemler gerçekleştirilmiştir. 22 Mart 2022 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi’nde, müşteki müvekkillerimizin de aralarında bulunduğu bir kısım öğrenci Newroz bayramını kutlamak istemiştir. Üniversite öğrencileri halay çekip şarkı söylemeye başladıktan yaklaşık 30 dakika kadar sonra okulun özel güvenlik görevlileri öğrencilerin yanına gelerek izinleri olmadığını söylemiş ve öğrencilerin kimliklerini çıkarmasına yönelik tacize varan yoğunlukta ısrarda bulunmuşlardır.

Kutlama başladığı andan itibaren öğrencileri izlemeye başlayan ülkü ocaklarına mensup olduğu bilinen kişiler küfür ederek öğrencilere saldırmaya çalışmıştır. Bu saldırıda bahsi geçen kişilerden bir tanesi elini arka cebine atarak öğrencilerin üzerine yürümüştür. Öğrenciler özel güvenliğe asıl olarak bu kişilerin kimlik göstermesi ve üstlerinin aranması gerektiğini söylemiş ancak özel güvenlik görevlileri bu kişilerin üstünü aramadığı gibi hakarete varan sözlerle kutlama yapmak isteyen öğrencileri tartaklamışlardır. Öğrenciler herhangi bir saldırı veya sözlü münakaşa girişiminde bulunmamalarına rağmen özel güvenlik görevlileri tarafından koruma bahanesiyle çembere alınmışlardır. Ve aslında saldırılar için belirgin bir şekilde hedef haline getirilmişlerdir.

“ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ÖĞRENCİLERİ ÇEMBERE ALIRKEN SALDIRGAN GRUBU SERBEST BIRAKMIŞ VE BUNUN ÜZERİNE SALDIRGANLAR TEKRAR ÖĞRENCİLERİN ÜZERİNE YÜRÜMÜŞLERDİR”

Özel güvenlik görevlileri öğrencileri çembere alırken saldırgan grubu serbest bırakmış ve bunun üzerine saldırganlar tekrar öğrencilerin üzerine yürümüşlerdir. Saldırgan gruba hiçbir müdahalede bulunmayan özel güvenlik öğrencileri çeşitli bahanelerle amfinin önünde 40 dakikaya yakın fiili gözaltında tutmuştur. Sonrasında saldırgan gruptan birisi ‘hepinizi keseceğim’ diyerek öğrencilerin üzerine yürümüş aynı gruptan bir başkası ise satır öğrencilerin üzerine saldırmıştır. Saldırı gerçekleşene kadar saldırganlara hiçbir müdahalede bulunmayan özel güvenlik saldırı gerçekleştikten sonra saldırganı uzaklaştırmış, saldırı aletini kaçırmış ve saldırgana hiçbir işlem yapmamıştır.

“ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ, ÖĞRENCİLERİ DARP VE HAKARET EDEREK ARACA BİNDİRMİŞLERDİR”

Saldırıya uğrayan öğrencileri okuldan çıkarmak için araç ayarlayacağını söyleyen özel güvenlik görevlileri araca binerken aracın plakasının fotoğrafını çekmek isteyen öğrencileri darp ve hakaret ederek araca bindirmişlerdir. Bu sırada saldırgan gruptan birisi aracı tekmeleyerek öğrencilere hakaret etmiştir. Bu saldırı sonrasında saldırgan grup “@hacettepeulkucu” https://twitter.com/hacettepeulkucu isimli twitter hesabından 22 Mart 2022 tarihinde 16.09 saatinde ‘Türk’ün Bayramı Nevruz’u pkk paçavralarıyla kirletmeye çalışan aponun piçlerine dün olduğu gibi bugün de geçit vermedik; yarın da geçit vermeyeceğiz. Abileri gibi otobüsle kaçan teröristleri üniversitemizde barındırmayacağız. TEŞKİLATTAN KAÇAMAZSINIZ. H.Ü.T.’ şeklinde paylaşımda bulunmuşlardır.

“HAKARET ETMİŞ, ÖĞRENCİLERİ HEDEF GÖSTERMİŞLER”

Söz konusu paylaşımda saldırganların bir kısmının fotoğrafları da bulunmaktadır. Bu fotoğraf üzerinden saldırganların bir kısmı tespit edilebilir. Bu paylaşımın ekran görüntüsünü ve saldırganların kendilerinin paylaşmış oldukları fotoğraflarını dilekçemizin ekinde savcılığınıza sunmaktayız. Söz konusu paylaşımda saldırganlar ‘aponun piçler, teröristler’ diyerek öğrencilere alenen hakaret etmiş, öğrencileri hedef göstermişler ve öğrencileri üniversitede barındırmayacaklarını söyleyerek 22 Mart 2022 tarihinde yaptıkları gibi öğrencilerin eğitim ve öğretim haklarını engelleyeceklerini sosyal medya üzerinden de duyurmuşlardır.

“OLAY YERİNDEKİ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ VE TÜM SIRALI AMİRLERİ GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU İŞLEMİŞLERDİR”

Saldırganlar eğitim ve öğretimin engellenmesi suçunu cebir ve tehdit kullanarak, silahla, birden fazla kişiyle mensup oldukları yapının korkutucu gücünden yararlanarak işlemişlerdir. Saldırganların kullandığı bıçak/silah 6136 sayılı yasaya tabi olan satın alınması, taşınması yasak olan silahlardandır. Sırf bu nedenle bile saldırganın tespit edilerek hakkında iddianame düzenlenmesi gerekir. Özel Güvenlik Görevlileri ise olayın en başından itibaren saldırgan grubu kayırarak saldırgan gruba müdahale etmemiştir, müştekilerin de aralarında bulunduğu öğrencileri tartaklamışlar, öğrencileri açıkça hedef haline getirmişler ve satır ile saldırı gerçekleştiğinde dahi saldırganı adeta şefkatle uzaklaştırarak saldırı silahını kaçırmışlardır. Tüm bu nedenlerle olay yerindeki özel güvenlik görevlileri ve tüm sıralı amirleri görevi kötüye kullanma suçu işlemişlerdir.”