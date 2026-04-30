CHP, 1 Mayıs öncesi işçiler için verdiği yasa tekliflerini anımsatıyor: CHP ara zam istiyor

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında enflasyon nedeniyle asgari ücretin alım gücünün üç ayda 3 bin lira azaldığını, emekli maaşlarının da 2 bin lira azaldığını belirterek “Daha önümüzde dokuz ay var. Bütçe imkanları vatandaş için zorlanmalı ve mutlaka zam planlanmalıdır” çağrısını yaptı.

Şu anda Meclis’in Plan ve Bütçe Komisyonu’nda CHP’nin iki konuda da verdiği yasa teklifi görüşülmeyi bekliyor. CHP’nin üç grup başkanvekilinin ortak imzasıyla Meclis’e Nisan 2024’te sunulan teklifte; asgari ücretin üç ayda bir enflasyon oranında artırılması öneriliyor. CHP lideri Özgür Özel’in imzasıyla Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bekleyen bir diğer teklifte ise en düşük emekli aylığının net asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talep ediliyor.

‘TESPİT KOMİSYONU DEĞİŞSİN’ ÖNERİSİ

Özel’in imzasıyla Meclis’e geçen yılın aralık ayında sunulan bir diğer teklifte ise işçilerin protesto ettiği asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değişirilmesi isteniyor. Teklifte; şu anda 5 işçi, 5 işveren ve 5 hükümet temsilcisinden oluşan komisyonun; hükümet temsilcisi üye sayısının bire düşürülmesi öneriliyor. Bunun yanında komisyona çalışma ekonomisi, iş hukuku, kamu maliyesi veya iktisat alanlarında görev yapan 4 akademisyenin eklenmesi öngörülüyor.

Akademisyenlerin noter gözetiminde kura ile belirleneceği kaydediliyor. Yine Özel’in imzasını taşıyan kademeli emeklilikle ilgili bir yasa teklifi de 2023’ten beri Meclis’te duruyor. Bu ve benzeri konulardaki önerilerilerini yenileyen CHP’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Taşcıer’in partisinin çalışma hayatına ilişkin yeni önerilerini bugün kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.