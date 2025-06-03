CHP, 10. Yargı Paketi’ne şerh düştü: ‘Tuzaklarla dolu ceza paketi’

CHP milletvekilleri Süleyman Bülbül, İsmail Atakan Ünver, Turan Taşkın Özer, Gizem Özcan, Cumhur Uzun ve İnan Akgün Alp; hafta sonu komisyon görüşmeleri tamamlanan 10. yargı paketine ilişkin muhalefet şerhi hazırladı. İktidarın yargı paketleriyle “sözde reform” yapmaya çalıştığı belirtilen şerhte “Bu paketler reform değil muhaliflere nasıl daha fazla ceza verebiliriz paketleridir. Türkiye’de üç alanda reform yapılması gerekmektedir. Yargı bağımsızlığının sağlanması. Siyasi iktidara karşı eleştiri yapanların, milli iradeyle seçilenlerin yasalara aykırı gözaltına alınmak yerine, özgürlüklerinin güvence altına alınması. Medya özgürlüğünün güvence altına alınması” denildi.

‘ANAYASAYA AÇIKÇA AYKIRI’

Pakette her hükümlüye en az 5 günlük tutukluluk getirilmesi; mahkeme kararı olmaksızın içerik kaldırılması gibi düzenlemeler olduğu belirtilen şerhte “İnfaz düzenlemesinin tuzaklarla dolu bir teklif olduğu açıkça ortadadır. Bu teklifle, anayasal hakları olan ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyenlere ve demokratik tepkilerini ortaya koymak için araçlarla konvoy yapanlara; hukuka aykırılık adı altında bir davranış diyerek suç düzenlenmesi yaparak ceza getirme planlanmaktadır. Bu durum anayasanın 2, 11, 13, 14, 26, 34, 36 maddelerine açıkça aykırıdır. Ülkede özellikle gazeteciler başta olmak üzere tüm muhalifler; iktidara yönelttiği eleştirilerin ardından ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ya da ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ gibi mesnetsiz, temelsiz, uydurma suçlamalarla tutuklanırken böyle bir teklifi kabul etmenin mümkün olmadığı açıktır” ifadeleri yer aldı.