CHP 102 yaşında... Özgür Özel Anıtkabir'de: 'Bugün ağır saldırılar altında olan partimizi ne olursa olsun savunacağız!'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 102. kuruluş yıl dönümü kapsamında, beraberindeki parti yöneticileri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Mahsur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve çok sayıda milletvekiliyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Özel'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Özgür Özel, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Sayın Genel Başkanım.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 102. kuruluş yıldönümünde her kademeden yöneticilerimiz ile birlikte huzurunuzdayız. İki büyük eserinizden biri olan partimizin kurucu değerleri ışığında millet iradesini, adaleti ve özgürlüğü kararlılıkla savunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü temsilcileri olarak, 102 yıl önceki azimle bugün de ülkemizi hukuk ve çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için durmadan çalışmaya devam ediyoruz.

Halkın iradesine yönelik her baskıya, adaletsizliğe ve hukuk dışı müdahaleye karşı daha güçlü, daha örgütlü ve daha kararlıyız. 'Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve yok olma vardır; her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.' sözünüzden aldığımız ilhamla, Cumhuriyetimizi kurucu değerleriyle buluşturacağımıza, halkımızı hak ettiği özgürlük, eşitlik ve refaha kavuşturacağımıza söz veriyoruz.

Bugün ağır saldırılar altında olan partimizi, sizden emanet aldığımız sandığı, demokratik rekabeti ve çok partili yaşamı ne olursa olsun savunacağız. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor; size, silah arkadaşlarınıza, kurucu kadrolarımıza minnetimizi sunuyor, tüm şehitlerimizi ve demokrasi mücadelesinde bedel ödeyen tüm yurttaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun!"

Özgür Özel ve beraberindeki heyet, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün mezarına da çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu.