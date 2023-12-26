CHP 12 şehidin verildiği saldırıların araştırılmasını ve şüphelerin giderilmesini istiyor: Yanıt bekleyen sorular

Yayınlanma: 26.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 26.12.2023 - 04:00

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), dün sadece Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’nin saldırısıyla şehit olan 12 askerin gündemiyle toplandı. Edinilen bilgiye göre CHP Milli Savunma Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu toplantıda bölgeyle ilgili bir sunum yaptı. Bağcıoğlu’nun sunumu sonrası bölgeyle ilgili soruların ortaya çıktığını belirten MYK üyeleri, “Burada derinlemesine araştırılması gereken bir konu var. Teröristlerin saldırdığı yerin bir geçici üs olduğu söylendi. Burası geçici üsse neden geri çekilmedik? Orada askerimizin görevi tamamlandı mı? Neden orada kalmaya devam ettiler?” dedi.

Özel’in “Askerlerimiz lojistik imkansızlıklara dikkat çekiyor. Bazen orada; yemeğe erişemedikleri, aç bırakıldıkları, bazen gerekli lojistik sağlanamadığı için hayatlarının tehlikeye girdiği ortaya çıkıyor” sözlerine işaret eden kurmaylar, iktidar kanadının bu sorulara yanıt vermesi gerektiğini belirtti. Kurmaylar partinin hafta boyunca iktidara bu soruları yöneltmeye devam edeceğini vurguladı.

81 İLDE LANETLENECEK

Partinin örgütlerinin de yarın 81 ilde terörü lanetleyen ortak basın açıklamaları yapacağı belirtiliyor. Öte yandan toplantıda Meclis’te dört partinin imzaladığı ortak bildiride yer alınmamasının da değerlendirildiğini belirten CHP kurmayları, “Bizim hazırladığımız lanetleme bildirisi Meclis’teki ortak imzalı metinden daha ağır bir metindi. Yıllardır Meclis’te bildiri imzalıyoruz ama sonuç alamıyoruz. Biz ise artık sorunun çözülmesini, yaşananın bütün gerçekleriyle ortaya çıkmasını istiyoruz. Askerlerimiz niye öldü, ihmal var mı, herkesin bunu öğrenmeye hakkı var” dedi.

SEÇİM ÇALIŞMASINA ARA

Partinin bu hafta yerel seçim gündemiyle yapmayı hedeflediği Parti Meclisi toplantısının da ertelendiğini belirten kaynaklar, “Tek gündemimiz şehitler. Bu nedenle İstanbul’da ve diğer yerlerde bu hafta yapılacak aday tanıtımlarının ertelenmesi düşünülüyor” yorumunu yaptı.