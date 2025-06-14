CHP, 14 yıl sonra Bayburt'ta olacak... Miting alanına engel: KYK yurtları boşaltıldı!

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun
tutuklanmasının ardından başlatılan “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” miting
serisinde bugün adres Bayburt olacak.
CHP Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla bugün saat
13.30'da Genç Osman Stadı önünde düzenlenecek miting için Bayburt'ta hazırlıklar
sürüyor.
CHP milletvekilleri saha çalışmaları için 3-4 gün öncesinden
Bayburt'a gitti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, miting
hazırlıklarıyla ilgili bilgi verdi.
14 YIL ÖNCE MİTİNG YAPILMIŞTI
Zeybek, CHP'nin en son 14 yıl önce Bayburt'ta miting
yaptığını anlattı. "2011 yılında Sayın Kılıçdaroğlu en son Saat Kulesi'nin
orada yurttaşlarımızla buluşmuştu.
Sonraki dönem, uzunca yıllar Cumhuriyet Halk Partisi'nin
Bayburt'ta miting yapmayı bırakın aday bile çıkarmadığı bir siyasal zeminde
gerçekleşti" diyen Zeybek, "Burası tabii hem Türkiye'nin en küçük
nüfusa sahip olan ili, hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin son iki milletvekili
seçiminde aday bile çıkarmadığı, oy oranının da çok düşük olduğu bir ili ama
biz Türkiye'nin birinci partisiyiz. Türkiye'nin birinci partisi ve onun lideri
Türkiye'nin her iline gider, her ilinde de geniş kitlelerle buluşur" diye
konuştu.
BAYBURT, CHP EN YAKIN RAKİBİNE 10 PUAN ÜZERİ FARK ATIYOR
Zeybek, mitingin kent merkezinde istedikleri yerde
düzenlenmesine izin verilmediğini, son olarak Genç Osman Stadı önünün
belirlendiğini ifade etti ve şunları kaydetti:
"Valilik makamı bize oranın uygun olduğunu söyledi.
Şimdi biz de hazırlıklarımız ona göre şekillendirdik. Şunu söyleyeyim,
Bayburt'ta çok heyecan var, belki önemli sayıda insan katılmayabilir ama bütün
Bayburt şu anda Sayın Özgür Özel'in Bayburt'a geliyor olmasından dolayı son
derece mutlu ve buranın makus talihinin, kaderinin değişmesi konusunda
Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok büyük beklenti olduğunu belirtmek istiyorum.
Zaten son yapılan anketlerin tümünde Cumhuriyet Halk Partisi
en yakın siyasal partiye 10 puanın üzerinde bir fark atıyor. Bunun doğal
sonucunu biz burada da görüyoruz. Görecekseniz ilk yapılacak olan seçimlerde,
son milletvekilliği önce ondan önceki milletvekili seçimlerinde aday adayı
çıkarmamış olan partimizin buradaki oy oranının da Türkiye'deki yükselişe
paralel olarak arttığını herkes görecek.”
"ÜNİVERSİTE TATİL EDİLDİ, YURTLAR KAPATILIYOR"
“Üniversite tatil edildi. Bugün yurtlar tümüyle kapatılıyor.
Burada kalan öğrencilerin bile yurtta kalması artık mümkün değil. Birkaç gün
daha uzatılabilirdi ama maalesef Kredi Yurtlar Kurumu buradaki yurtların
tamamında kalan öğrencilere cuma akşamı 17.00'ye kadar 'yurtları boşaltın'
talimatını vermiş. Kendi burada yaşayan yurttaşlarımız köylerden gelecekler,
ilçe merkezlerinden gelecekler ama ağırlıklı olarak nüfusun büyük bir çoğunluğu
84 bin nüfusun 50 bine yakını Bayburt merkezde yaşıyor. Bunlar büyük bir
çoğunluğu burada ve Bayburtlular Genel Başkanımıza 'hoş geldin' diyecekler.
Güzel bir miting olacağını düşünüyorum. Hem Bayburt'un yerel
sorunları hem Bayburt'un ve Türkiye'nin genel sorunları üzerinde bir
değerlendirmenin dışında hukuk temelinde Türkiye'de yaşanan garabetleri,
hukuksuzluğun, adaletsizliğin sonucunda oluşan ekonomik kayıplarımızı ciddi
ülkemizin, milli ekonominin uğradığı tahribatların üzerinde bir konuşma
yapacaktır. Genel Başkanımız Özgür Özel Bayburt'a bugün geliyor burada kalacak.
Yarın buradan tekrar hava yoluyla İstanbul'a dönecek, merakla bekliyoruz. Bir
ev sahibi olarak bu kentte doğmuş bir milletvekili olarak da Sayın Özgür Özel'i
Bayburt'ta ağırlamaktan büyük onur ve şeref duyuyoruz."
"DEĞİŞİMİ ÇOK HIZLI GÖREMEZSİNİZ"
"Bayburt'ta Anadolu'nun diğer şehirlerinde de
gördüğümüz gibi şehrin üzerinde oluşmuş, iktidarın oluşturmuş olduğu genel bir
siyasal baskı var" diyen Zeybek, "'Görünürsem çocuklarım işinden
olur, aşımdan olurum burada. Yaşamama sıkıntılar gelir' endişesini çok kişi
ifade ediyor. Aslında gönlümüz orada olmaktan yana ama orada bulunmak, şu ya da
bu nedenle, ama bu benzeri kentler, yani Anadolu'daki böyle slowcity dediğimiz
40-50 bin nüfuslu şehirlerin tamamında değişimi çok hızlı göremezsiniz. Bu
değişim ülkedeki değişime paralel gider ama onu takip eden bir süreçle
gerçekleşir. Ben bir yıl önceye göre Bayburt'u çok daha iyi gördüm. Partimiz ve
muhalefet açısından çok ileri noktada gördüm" dedi.
"BELEDİYE BAŞKANI ŞEHRİ, VALİ DE TÜRKİYE'Yİ TERK ETMİŞTİ"
Zeybek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 2021
yılında bu meydana geldiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
"Aslında bir belediyeyi ziyaret edecekti. Belediye
Başkanı şehri terk etmişti, Valiyi ziyaret edecekti. Vali Türkiye'yi terk
etmişti. Sayın İmamoğlu burada vatandaşlarla bir çay içmek için durdu ve burada
birkaç bin kişi toplandı ve sonrasında güvenlik sorunları... Dediler ki 'biz
birkaç polisle buradayız. Sizin burada bir miting kalabalığıyla bir araya
geleceğinizi ön görmediğim için önlemi almadık' ve o ziyaret çok kısa
gerçekleşti.
Bayburt halkı cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu
çok seviyor. Sayın Ekrem İmamoğlu da Bayburt'u ve Bayburtları çok seviyor
buraya ben biliyorum çok yardım etti. Herkes bilmez ama ben biliyorum. Allah
huzurunda da söyleyebilirim. Ekrem İmamoğlu'ndan Bayburtlular memnun ve ona
olan vefamızda yarınki mitingde göstereceğiz."