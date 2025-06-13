CHP 14 yıl sonra Bayburt'ta... Özgür Özel ve Mansur Yavaş yurttaşlara seslenecek: Tarih belli oldu!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bayburt'a geliyor.

Özel ve Yavaş'ın katılacağı Bayburt mitingi, 14 Haziran Cumartesi günü 14.00'te Saray Bahçesi'nde gerçekleştirilecek.

Mitingde, ülke gündemi ile ilgili açıklamalar ve tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dair destek mesajları verilmesi bekleniyor.

14 YIL SONRA BİR İLK OLACAK

Öte yandan CHP'nin Bayburt'ta gerçekleştireceği miting, 14 yıl sonra partinin kentteki ilk mitingi olacak.

CHP, Bayburt'taki son mitingini Kemal Kılıçdaroğlu'nun görev yaptığı dönemde, 25 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleştirmişti.