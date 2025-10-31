CHP, 39. Olağan Kurultay hazırlıklarını sürdürüyor: İktidar ve yeni program vurgusu

CHP, 39. Olağan Kurultayı süreci kapsamında tüm il kongrelerini tamamlayarak, kurultayını 28-30 Kasım tarihleri arasında yapacağını açıkladı. CHP’nin kurultay süreci kapsamında yaptığı il kongreleri sonucunda 34 ilde tek adaylı seçimler yapıldığı ve 20’ye yakın ilde de başkanların değiştiği öğrenildi. Partinin kurultay hazırlıklarına ilişkin konuşan CHP kurmayları “ilk defa son seçimlerin birinci partisi” olarak bir olağan kurultay gerçekleştireceklerini söylüyor. CHP lideri Özgür Özel’in kurultayda tek aday olması bekleniyor.

PM VE MYK'DA DEĞİŞİM

Partinin kurultay davası tartışmaları nedeniyle geride kalan iki olağanüstü kurultayında Parti Meclisi (PM) seçimlerinde büyük bir yarış yaşanmadığını belirten kurmaylar, bu kez çarşaf liste yöntemiyle yapılacak seçimler sonucu PM’de değişiklikler olabileceğini belirtiyor. Ayrıca kurultay sonrası partinin Merkez Yönetim Kurulu yapısında da değişiklik olması, Gölge Kabine sisteminin CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçim hazırlıkları için kurulan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ne kaydırılması bekleniyor. Bu kapsamda 24 üyeli CHP yönetiminin de sayısının azalabileceği konuşuluyor. Partinin genel başkan yardımcılarının “gölge bakanlıklar” yerine geçmiş dönemlerde olduğu gibi “hukuk, medya, parti örgütleri” gibi temel alanlara dağıtılacağı söyleniyor.

‘SIRA ‘İKTİDAR’ VURGUSUNDA’

Kurultayda verilecek mesajlara ilişkin konuşan kurmaylar, yönetimde oldukları iki yılı anımsatarak “Geride kalan iki yılda önce ‘değişim’ dedik. Sonra kısa bir sürede bir yerel seçime girerek 47 yıl sonra seçim kazandık. Bu süreçte hep sahada olduk. Önce tematik mitingler yaptık. Emekli maaşları, çiftçiler, asgari ücretliler için mitingler yaptık. Seçimdeki başarımız sonrası operasyonlarla karşılaşınca ‘mücadele’ dedik. Bu kez mücadele mitinglerimiz başladı. İnsanlara verdikleri oylara sahip çıkmak için ne kadar güçlü bir irademiz olduğunu gösterdik. Şimdi sıra ‘iktidar’ vurgusunda. Biz tematik mitinglerimizde insanlara ‘Emeklinin, çiftçinin, asgari ücretlinin, gençlerin sorununu biliyoruz’ dedik. Şimdi sıra bu sorunlara ne çözüm önerdiğimizi anlatmakta. Ve bunu da bize karşı yapılan operasyonlarla mücadele ederken yapacağız” diyor. Kurmaylar, bu konuda partinin 28 Kasım’da oylanacak yeni programını ön plana çıkartıyor. Programın “CHP’nin çözüm önerilerini anlatmada bir rehber olacağı” vurgulanıyor.

OFİSLERDE GENÇLİK BULUŞMALARI

CHP’nin adaylık ofisleri bugün itibariyle “gençlik buluşmaları” yapmaya başlayacak. Bu kapsamda partinin kurmayları gençlerle bir araya gelerek belli konularda fikir alışverişi yapacak. Bugün ilk buluşma kapsamında CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci “Gençlik Protestoları ve Adalet Arayışı” başlığı altında partinin Ankara’daki adaylık ofisinde gençlerle bir araya gelecek.