CHP 5 ay arayla ikinci olağanüstü kurultayını topladı, yargıya gerekçe olan önceki süreci sıfırladı: Özel direnişi ve muhalefeti büyütüyor

Geçtiğimiz pazartesi günü CHP’nin 38. Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan dava haftanın siyasi gündemiydi. Davanın ertelenmesinden 6 gün sonra bu sefer yetkileri tartışılamaz delegelerin imzalarıyla Kurultay toplandı. Kurultaya atfedilen önem yüksekti. Bir kere 24 Ekim’de yeniden görüşülecek duruşma için mahkeme hakimi, bu kurultayda oy kullanan ve kullanmayan delegeler gibi birçok bilginin istenmesine karar vermişti. Yani bu Kurultaydaki gelişmeler mahkemede kanıt olacak. Bu nedenle CHP Genel Merkezi’nin titiz bir hukuki altyapı hedefiyle çalıştığı ortaya çıktı. Kurultay’ın başlaması ve Özel’in konuşmasının ardından Divan Başkanı Murat Emir, mevcut yönetime güvensizlik kararını oyladı. Salondaki delegeler oy çokluğu ile mevcut yönetime güvensizlik yönünde oy verdi. Bu karar, CHP’nin tartışmalı hale getirilen 38. olağan, 21. Olağanüstü kurultaylarının sonuçlarının ortadan kaldırılmasını hedefliyordu. İstenen gerçekleşti. CHP yönetimi, bir başka deyimle “kilometreyi sıfırladı”. Bu kurultayda alınan bu kararların ardından daha önce yapılan iki kurultayın sonuçları da ortadan kalkmış oldu. Dolayısıyla artık Özel yönetimi partide tam bir güven tazelemesi yaptı. Bu saatten sonra, biri olağan, diğeri olağanüstü iki kurultayla ilgili kimsenin yargıya başvurması veya mevcut yargılamalardan bir sonuç almasının anlamı kalmadı. Bu kurultayın oluşturacağı yönetim önceki kurultayların tartışmalarından arınmış oldu. 22. Olağanüstü Kurultay’ın iptali için yapılan başvuruların ilçe, il ve YSK tarafından da reddedildiği, tartışmalı her duruma yönelik gösterilen titizlik düşünüldüğünde, ülke tarihinde sanırız bu kadar özenli bir kurultay yapılmamıştır. Bu, Özgür Özel’in, her türlü saldırı karşısında Erdoğan liderliğindeki Cumhur iktidarına verdiği önemli bir karşılık oldu.

Önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, davet edilmesine karşın Kurultay’a katılmadı. Bu bile “bir kırgınlığın” olduğunun göstergesiydi. Ayrıca, kendisi yalanlasa bile, “Kılıçdaroğlu’na yakın olduğu söylenen” bazı isimler 24 Ekim’de yapılacak duruşmaya dikkat çekmeyi sürdürüyor. “Partiye döneceğiz” iddialarını yine dillendiriyorlar.

CHP’nin olağan 39. Kurultayı’nın Kasım ayında yapılması bekleniyor. İlçe düzeyinde parti yönetimlerinin bu ay içinde, il düzeyinde ise ekim ayı içinde belirlenmesi, ardından mevcut yönetimin yeniden, yeni kurultay delegelerinin yeni yönetimi belirlemesi bekleniyor. Yani CHP, iki ay içinde yine kurultay yapacak.

D İŞLİ MUHALEFET

CHP lideri Özel, bir yandan partiye yönelen saldırıları göğüslemek için yapılan çalışmaları örgütlerken bir yandan da iktidarı kendi tabanında zora sokan muhalefetini sürdürüyor. Erdoğan’ın Trump’la görüşmek için oğluyla önceden görüştüğü ve yüzlerce uçak alımı sözü verdiği iddiası önemli bir atak oldu. Türkiye’de İslami duyarlılığı olan tabanda, Filistin, özellikle de Gazze’de sürdürülen soykırımın perde arkasında ABD lideri Trump’ın olduğu yönünde güçlü bir inanç var. Ancak “Trump’ın barış yaklaşımının desteklendiği” söylemiyle Erdoğan’ın ABD’ye gitmesi tüm kamuoyuna yansıdı. Özel gizli görüşmeyi açıklayarak Erdoğan’ı kendi tabanı karşısında zora düşürdü. Yetmedi, yalnızca Türk ve Filistin bayraklarının yer alacağı, tüm yurttaşlara açık Eyüpsultan mitinginin duyurusunu yaptı, Filistin’i Türkiye’nin “kırmızı çizgisi” olarak ilan etti.

Bu muhalefet yöntemi, özellikle Suriye konusunda Trump yönetiminden büyük beklentileri olan Erdoğan’ı zora sokabilir.

Özel ve CHP, direnişin ve muhalefetin boyutunu büyütüyor.