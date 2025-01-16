CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin TÜBİTAK'ı eleştirdi: 'Bilim yerine hurafeler önceleniyor'

Yayınlanma: 16.01.2025 - 10:47

Güncelleme: 16.01.2025 - 11:35

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) son 23 yılda politik ideolojilere teslim edildiğini, bilimin özgür yapısından uzaklaştırıldığını ve liyakatsiz atamaların kuruma zarar verdiğini belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda konuşan Şevkin, TÜBİTAK ile ilgili düzenlemelerin görüşüldüğü oturumda kurumun geldiği durumu ele aldı.

DARWİN KRİZİ VE BİLİMİN ÖZGÜRLÜĞÜ

Dr. Şevkin, 2009 yılında "Darwin Yılı" kapsamında yapılan etkinliklerde, TÜBİTAK'ın Darwin'i dergi kapağına taşıyan çalışanlarını uzaklaştırmasını ve kapağın değiştirilmesini örnek göstererek, "Bilim, özgür düşünen bireylerin işidir. Yasaklarla ve cezalandırmalarla bilim engellenemez" dedi.

"FİZİK YERİNE OKUNMUŞ FASULYE PROJESİ ÖNE ÇIKARILDI"

Komisyonda, 9 maddelik kanun teklifinin 8’inin daha önce Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilen düzenlemeleri içerdiğine dikkat çeken Şevkin, TÜBİTAK'taki liyakatsiz atamalara ve bilimden uzak projelere değindi. Şevkin, “Dünya çapında prestij kazanan projeler reddedilirken, okunmuş fasulye gibi bilimle ilgisi olmayan projeler desteklenmiştir. TÜBİTAK, bilimsel sorgulamanın yerini cemaatleşme ve siyasallaşmayla değiştirmiştir” ifadelerini kullandı.

"UYARILARA RAĞMEN DEVAM EDİYORLAR"

Şevkin, CHP’nin uyarılarına kulak verilmediğini ve bu teklifin iktidarın kendi hatalarını düzeltmek için Meclis’i etkisiz hale getirme girişimlerinden biri olduğunu ifade ederek, “Türkiye’nin bilimsel ve ekonomik geleceği, liyakatsizlik ve siyasal ideolojilere teslim edilmiştir,” şeklinde konuştu.

Bu açıklamalar, Türkiye’nin bilimsel bağımsızlığına dair tartışmaları yeniden gündeme taşırken, TÜBİTAK’ın yapısal reformlara ihtiyaç duyduğu görüşlerini güçlendirdi.

OKUNMUŞ FASULYE PROJESİ NEYDİ?

Antalya Manavgat Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisinin TÜBİTAK’ta birinci olan “Canlıların Gıdası Kur’an-ı Kerim Projesi” geçmişte dikkat çekmişti. Projede, Kur’an-ı Kerim dinletilen bir bitkinin diğerlerine göre 3 kat daha fazla büyüdüğü öne sürülmüştü.