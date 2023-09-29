CHP'li Müzeyyen Şevkin: EPDK'de kaybolan 4 milyar TL nerede?
CHP Adana Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi Dr. Müzeyyen Şevkin, Sayıştay raporlarında sürekli uyarılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) eski bulgularının bu yılki raporlardan çıkarıldığını söyledi.
2017-2020 arasındaki raporlarda düzenli yer alan kurumun sektöre kestiği ve yüzde 90’ını tahsil edemediği 4 milyar TL civarındaki cezaların son iki yıldaki raporlarda yer almadığına dikkat çeken Dr. Şevkin, “Bu para EPDK’nin 10 yıllık gelirine bedel. Üstelik bu cezalar artık zamanaşımına uğramak üzeredir. Tahsil edilemeyen bu cezalar ne olmuştur? Kamuoyuna açıklanmalıdır” diye konuştu.
(Müzeyyen Şevkin)
Şevkin, “Takip/tahsilat için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile EPDK arasında yapılan protokolün durumu nedir, nasıl bir süreç işletilmektedir? Gelinen son aşama, tahsilat miktar ve oranı, zamanaşımına uğramış tutar ne kadardır? Tüm bu sorular açığa kavuşmalıdır” dedi.
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